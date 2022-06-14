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SWIFT перестает оказывать услуги Сбербанку, РСХБ и МКБ
10:53 14.06.2022 |
Система передачи финансовых сообщений SWIFT с 14 июня перестает оказывать услуги Сбербанку, Россельхозбанку (РСХБ) и Московскому кредитному банку (МКБ).
Такое решение было принято в рамках шестого пакета антироссийских санкций ЕС.
Ранее сообщалось, что от SWIFT с 12 марта 2022 года были отключены ВТБ, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк "Россия", Новикомбанк, а также госкорпорация ВЭБ.
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) - это система передачи финансовых сообщений (платежных поручений, поручений на перевод ЦБ, справочной информации) для выполнения транзакций на рынке платежей, ценных бумаг, производных финансовых инструментов. Система объединяет более 11 тыс. финансовых учреждений в свыше 200 странах.
SWIFT является частной ассоциацией со штаб-квартирой в Бельгии. Компания не раз заявляла, что не имеет полномочий принимать решения о тех или иных санкциях. Любое решение о введении или отмене санкций в отношении стран или отдельных субъектов принимается исключительно компетентными государственными органами, отмечала ассоциация. Вместе с тем, будучи зарегистрированной в соответствии с законодательством Бельгии, она обязана следовать нормам ЕС.
Евросоюз с 12 марта 2022 года запретил оказывать услуги передачи финансовых сообщений российским банкам, попавшим под санкции. SWIFT после этого подтвердила, что отключит эти кредитные организации от системы.
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