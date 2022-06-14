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Суд арестовал активы «Моршинской" Фридмана на 50 миллионов
14:23 13.06.2022 |
Суд арестовал акции и средства на сумму 53,4 млн грн в компании по производству и реализации минеральной воды, принадлежащей российскому олигарху Михаилу Фридману.
Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Следствие установило, что предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из России. Хотя БЭБ не называет его имени, по данным ЭП речь идет о Михаиле Фридмане - российском олигархе, находящемся под санкциями США, ЕС и Британии.
В Украине Фридман с партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет компанией IDS Group Ukraine, "дочкой" международной группы IDS Borjomi International (входит в "Альфа-групп"). На рынке, кроме того, что компания является эксклюзивным импортером воды "Боржоми" в Украину) , она представлена рядом брендов, в частности водами "Моршинская" и "Миргородская".
Следовательно, по данным следствия, Фридман вместе с партнерами пытались избежать возможных санкций и национализации активов, так что по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные в Украине.
По постановлению следователя судьи наложен арест на корпоративные права компании в виде ценных бумаг и денежных средств, являющихся долями уставного капитала предприятия на общую сумму 53,4 млн. грн. По информации в распоряжении ЭП, речь идет о производителе вод "Моршинская".
Таким образом, говорят в БЭБ, попытка вывода активов из собственности российского олигарха предвзята.
Досудебное расследование по уголовному производству по факту отмывания имущества, полученного преступным путем, совершенного Фридманом и партнерами, проводится детективами БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.
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