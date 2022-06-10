«Укрзалізниця» хочет получить американские локомотивы на $250 миллионов в рамках ленд-лиза

"Укрзалізниця" рассчитывает на поставку локомотивов General Electric стоимостью 250 млн долларов от западных партнеров.

Об этом сообщил глава компании Александр Камышин, передает Forbes.

"Мы должны развивать партнерство с западными партнерами. Мы говорим о "План Маршалла" для "Укрзализныци", ленд-лизах, компенсациях от РФ", - сказал он в интервью изданию.

По словам Камышина, "Укрзалізниця" сформировала большой список: запрос на 40 локомотивов GE стоимостью $250 млн, двигатели для модернизации других наших локомотивов, спецмашины для восстановления инфраструктуры и прочее.

"Далее этот список утверждает рабочая группа. Посмотрим, что сможем получить", - добавил глава компании.

Соглашение предусматривает 15-летнее партнерство, включающее в себя модернизацию до 74 локомотивов, поставки до 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное обслуживание.

По контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution из 30 единиц была поставлена ​​в Украину. Стоимость одного локомотива оценивается в $4,68 млн. с учетом НДС. Сумма контракта за первую партию снабжения составила $140 млн, ее профинансировал государственный "Укрэксимбанк".

В "Укрзализныце" сообщали, что компания пока не определила источники финансирования для продления контракта по поставке локомотивов TE33A серии Evolution с американской General Electric, а также для закупки новых электровозов.