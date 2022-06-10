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«Укрзалізниця» не сможет обеспечить экспорт зерна без разблокировки портов, - глава компании
16:30 10.06.2022 |
"Укрзалізниця" не сможет увеличить экспорт украинского зерна из-за западной границы в необходимом объеме.
Об этом глава компании Александр Камышин рассказал в интервью изданию "Forbes Украина".
Он уточнил, что сейчас "Укрзалізниця" обеспечивает перевозку около 40-50% украинского экспорта, еще 35-40% приходится на Дунайские порты, остальные 10-15% - на автотранспорт.
"До войны Украина экспортировала 5-7 млн тонн зерна в месяц. Половину этого объема в порты везла "Укрзалізниця". В ноябре был исторический месячный максимум, когда мы вывезли железной дорогой 4,1 млн зерна. Вот это и есть наша возможность. В апреле экспортировали по железной дороге 642 тысяч тонн зерна, в мае - 807 тыс. тонн. Это предел, и существенно его не увеличим без активной помощи соседних стран", - сказал Камышин.
Он пояснил, что для существенного увеличения экспорта необходимо расширение возможностей перевалки в европейских портах и дополнительные вагоны, которые доставят украинское зерно от польской границы. Следовательно, вывезти весь объем идущего на экспорт украинского зерна железной дорогой невозможно.
"Добиваться разблокировки наших портов - это главный формат на будущее. Другие варианты - это увеличение на десятки процентов. А нам нужно в разы", - подчеркнул Камышин.
Он напомнил, что на складах хранится примерно 20 млн тонн зерна старого урожая.
"Поэтому должны экспортировать 5 млн тонн ежемесячно всеми видами транспорта. Фактически экспортируем около 1,2 млн тонн. Сработав эффективно, можно дотянуть до 2 млн тонн зерна. Это максимум без существенного развития инфраструктуры", - добавил глава "Укрзализныци".
Камышин отметил, что быстро увеличить экспорт зерна по железной дороге также невозможно и учитывая ограниченные возможности европейской инфраструктуры.
"Вся пограничная и портовая инфраструктура Европы рассчитывалась под другие масштабы. За три месяца не отстроишь, а войти в длинную инвестицию без понимания дальнейшей доли украинских портов - рискованно. Я считаю, что нужно добиваться разблокировки наших портов - это главный формат на будущее", - отметил руководитель компании.
Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским министром Сергеем Лавровым в Анкаре заявил, что Турция поддерживает требование России по частичной отмене санкций, в частности на экспорт удобрений, в рамках механизма, призванного разблокировать экспорт аграрной продукции из украинских портов.
В то же время, перед этой неделей Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ни его, ни министра иностранных дел Украины Дмитрию Кулебу на эту встречу не приглашали.
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