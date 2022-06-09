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Starlink получил лицензию оператора в Украине
11:48 09.06.2022 |
Компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора.
"Только что компания была внесена в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг под номером 1. Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине", - написал в "Телеграм-канале" вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Согласно данным Госреестра физических и юрлиц-предпринимателей, ООО "Старлинк Юкрейн" зарегистрировано 27 апреля 2022 года в Киеве. Его руководителем является Елена Каньдя.
Учредителем украинской компании является "Старлинк Холдингс Незерландс Б.В" (США), конечным бенефициарным собственником указан Илон Маск.
Уставный капитал ООО "Старлинк Юкрейн" составляет 50 грн.
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