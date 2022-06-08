Сеть Brocard сообщила о смене владельца. Вместо россиянки – француз

Французский парфюмерный холдинг Philippe Benacin Holding приобрел украинские компании ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон", принадлежавшие россиянке Татьяне Володиной. Об этом сообщила Ассоциация ритейлеров Украины (RAU) со ссылкой на письмо Brocard компаниям-партнерам.

Сделка якобы была завершена 23 мая, о чем уведомили Антимонопольный комитет.

После оформления всех документов Philippe Benacin Holding будет единственным владельцем как ООО "Брокард Украина", занимающегося розничной торговлей косметикой и парфюмерией, так и ООО "Эгзагон", являющегося одним из крупнейших дистрибьюторов Украины в сфере товаров для красоты.

Обе компании раньше принадлежали оффшорному кипрскому холдингу с российскими владельцами, а конечным бенефициаром была владелица российской сети "Л'Этуаль" Татьяна Володина.

Филипп Бенасин, указывает RAU, является основателем и гендиректором компании Interparfums - мощного игрока на международном рынке косметики и парфюмерии.