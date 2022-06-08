Фонд гарантирования вкладов установил контроль над Мегабанком и начал поиск инвесторов

Фонд гарантирования вкладов физлиц установил контроль над признанным неплатежеспособным "Мегабанком" и приступил к поиску инвесторов, заинтересованных в выводе банка с рынка.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Благодаря публичности и прозрачности всех процессов, в пятницу 3 июня, после обнародования информации о сопротивлении руководителям банка нам удалось установить контроль над банком: Фонд получил доступ в отделение, электронные системы банка и заменил собой все органы управления.

В настоящее время уполномоченное лицо выполняет все функции и задачи, определенные ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - заявила директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут.

"Стоит отметить ответственную позицию работников банка, вставших на защиту законных интересов клиентов и выполнивших свой долг по передаче Фонда контроля за банком. Благодаря этому сейчас проводятся все необходимые действия для обеспечения сохранности активов и документации, формирования реестра вкладчиков для организации выплат, подготовки оптимального плана урегулирования.

В частности, Фонд объявил о поиске инвесторов, которые смогут взять на себя обязательство банка и профессионально управлять его активами", - добавила она.

Инвесторам предлагаются следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

* ликвидация банка с отчуждением всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

* отчуждение всех либо части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией.

* создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;

* продажа неплатежеспособного банка инвестору.

При этом обязательным условием, выдвигаемым к потенциальному инвестору, является передача ему всех обязательств по вкладам, на которые распространяются гарантии Фонда. Подробнее об условиях участия в конкурсе - по ссылке.

В ведомстве отметили, что вкладчики "Мегабанка" банка подпадают под действие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц", то есть Фонд вернет им средства в размере 100% вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры выведения банка из рынка.

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

"Понимая ситуацию, в которой оказались вкладчики банка, а это преимущественно жители города-героя Харькова, Фонд прилагает максимальные усилия, чтобы начать осуществление гарантированных выплат как можно скорее, даже раньше установленного законом срока", - заявила Рекрут.

Объявление о начале выплат будет размещено на официальном сайте Фонда. Сумма средств, которые могут быть возмещены Фондом вкладчикам АО "МЕГАБАНК" (в том числе ФЛП), составляет 4,1 млрд грн. Гарантированную сумму можно получить в любом банке-агенте Фонда.

Также вкладчики банка смогут получить гарантированное возмещение дистанционно, не посещая отделения банков-агентов. На сегодняшний день такую ​​возможность предоставляют 4 банка - ПАО КБ "Приватбанк", АБ "Укргазбанк", АБ "Южный" и АО "ПУМБ".