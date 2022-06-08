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Суд арестовал компанию кремлевского олигарха Молчанова
09:51 08.06.2022 |
Украинский суд арестовал активы крупной компании, которая принадлежит российским бизнесменам из окружения Владимира Путина, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявшем продукцию как в Украину, так и за рубеж. Конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Один из них принадлежит к ближайшему окружению президента России, спонсировал партию "Единая Россия" и строит жилье для сотрудников ФСБ и вооруженных сил РФ.
СБУ не раскрывает название предприятия, но собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об ООО "Аэрок".
Аэрок производит газобетон на двух заводах в Березане и Обухове и является частью холдинга ЛСР россиянина Андрея Молчанова. Он входит в "кремлевский" список США и раньше был сенатором в верхней палате российского парламента.
Решением суда наложен арест на активы предприятия стоимостью более 2 млрд грн:
- 100% корпоративных прав в виде уставного капитала 437 млн грн;
- движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд грн.;
- девять банковских счетов, где хранятся в общей сложности более 104 млн грн.
Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).
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