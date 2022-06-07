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Правительство поручило «Нафтогазу» довести запасы газа в ПХГ на начало ОЗП до 19 млрд куб. м - Шмыгаль
18:59 07.06.2022 |
Кабинет министров поручил НАК "Нафтогаз Украины" на начало отопительного сезона 2022-2023 годов довести запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 19 млрд куб. м, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Правительство просчитывает сразу несколько сценариев развития событий для максимальной готовности к зиме. Сегодня даем поручение НАК "Нафтогаз", чтобы к началу отопительного сезона в наших газохранилищах было по меньшей мере 19 млрд куб. м голубого топлива", - сказал он во время заседания правительства во вторник.
По его словам, по состоянию на 1 июня в украинских ПХГ хранится 10 млрд куб. м газа, что на 1 млрд. куб. м больше, чем было на конец ОЗП, и на 7,5%, или на 700 млн куб. м больше, чем, например, составляли средние показатели 2014-2018 годов.
Премьер добавил, что объемы собственной добычи правительство оценивает на уровне от 16 до 19 млрд куб. м, потребление - от 21 до 24 млрд куб. м.
"Соответственно, часть газа будем импортировать. Мощности для этого есть. Договоренности с нашими соседями на Западе мы тоже имеем", - резюмировал глава Кабмина.
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