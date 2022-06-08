Медицинская группа Adonis возобновила работу медицинского центра в Буче

Медицинская группа компаний Adonis возобновила работу медицинского центра в Буче (Киевская обл.), закрытого из-за оккупации.

«В начале июня мы возобновили работу медицинского центра в Буче, который был открыт 21 февраля, но из-за оккупации проработал всего три дня. Жизнь продолжается, поэтому мы снова открываем наши клиники», - сказал директор по развитию медгруппы ADONIS Виталий Гирин.

Он сообщил, что в бучанской клинике открыт прием терапевта, реабилитолога, других специалистов, работают кабинеты УЗ-диагностики, манипуляционный кабинет, пункт забора материала на ПЦР-тестирование и собственная лаборатория.

Adonis - сеть частных медицинских центров для взрослых и детей, основана более 20 лет тому назад. В нее входят 12 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток.

В филиалах клиники врачи ведут прием по 66 медицинским направлениям.





