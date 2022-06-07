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На аукционе СЕТАМ продали два завода за 108 миллионов
16:11 07.06.2022 |
Об этом говорится в пресс-релизе финучреждения.
Отмечается, что продажи прошли на условиях финансового лизинга. Оплата будет производиться равными частями в течение 84 месяцев с даты заключения договора.
"Ощад продолжает работу по сокращению неработающего портфеля и реализации взысканного имущества. В новых реалиях успешное соглашение по продаже наших лотов на СЕТАМ еще более ценное", - отметил заместитель председателя правления Арсен Милютин.
По материалам:
Экономическая правда
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