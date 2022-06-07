Госбанки в апреле показали убыток 6,3 млрд грн, иностранные банки - почти 1 млрд грн, банки с частным капиталом сработали с нулем

Государственные банки в апреле показали суммарный чистый убыток 6,3 млрд грн: ПриватБанк - 2,86 млрд грн, Ощадбанк - 2,53 млрд грн, Укргазбанк - 0,92 млрд грн и Укрэксимбанк - 6,7 млн грн.

Согласно обнародованным Нацбанком Украины на его сайте данным, преимущественно он вызван формированием новых резервов - суммарно на 5,1 млрд грн.

Больше всех их сформировал Ощадбанк - на 2,2 млрд грн, тогда как ПриватБанк - на 2 млрд грн, Укргазбанк - на 0,9 млрд грн.

В целом по результатом первых четырех месяцев этого года прибыльным из госбанков оставался только ПриватБанк - почти 0,9 млрд грн прибыли, тогда как убыток трех остальных банков составил от 2 млрд грн до 3 млрд грн, а суммарно всех четырех госбанков - почти 5,8 млрд грн.

Группа из 16 банков иностранных банковских групп в апреле показала суммарный чистый убыток почти 1 млрд грн, а за четыре месяца - 2,3 млрд грн.

Наибольший чистый убыток почти в 0,9 млрд грн за счет формирования новых резервов на 1,3 млрд грн показал ОТП Банк, в результате за четыре месяца его чистый убыток достиг 1,7 млрд грн

Помимо этого, дополнительные резервы почти в 0,8 млрд грн сформировал Альфа-Банк (Киев), в результате его чистый убыток в апреле составил 0,3 млрд грн, однако с начала года у банка прибыль 0,4 млрд грн.

В то же время 10 банков из 16 показали чистую прибыль в апреле, в том числе Райффайзен Банк (Киев) - 43,7 млн грн, Укрсиббанк - 63,8 млн грн, ПрокредитБанк - 62,9 млн грн, хотя эти банки показали дополнительные большие резервы уже по итогам марта.

В группе из 49 банков с частным капиталом больше всего резервов показал самый крупный в ней ПУМБ - 0,85 млрд грн, однако все равно в апреле он сработал с чистой прибылью 3,2 млн грн, а с начала года она составила 189 млн грн.

Универсал Банк (monobank), показавший значительные убытки из-за новых резервов в марте, за апрель показал чистую прибыль 36,7 млн грн.

Как сообщалось, в апреле все 69 украинских банков продемонстрировали чистый убыток почти 7,3 млрд грн, сформировав дополнительные резервы почти на 10,7 млрд грн и нарастив активы на 39,3 млрд грн.

Больше всех в наращивании активов преуспели Ощадбанк - почти 13,5 млрд грн, ПриватБанк - почти 10,2 млрд грн, Райффайзен Банк - 6,7 млрд грн, Ситибанк - 3,3 млрд грн, Укрсиббанк - 2,2 млрд грн, ПУМБ - около 2 млрд грн и Креди Агриколь Банк - 1,85 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, за апрель прирост ОВГЗ в активах показали только пять банков из 69: ПриватБанк - 5,7 млрд грн, запустивший гособлигации в онлайн-приложение monobank - 5,2 млрд грн, а также в значительно меньших объемах Ситибанк - 13,5 млн грн, банк "Глобус" - 9 млн грн и Альпари Банк - 3 млн грн.

Благодаря им суммарно банковский портфель ОВГЗ за апрель прирос на 2,3 млрд грн.



Показатели финансовой деятельности банков Украины, тыс. грн (укр.)

За січень-квітень У т.ч. за квітень № з/п Банк Усього резервів Загальні активи, усього Довідково: ОВДП Прибуток (збиток) після оподаткування Зміна резервів (з мінусом) Зміна активів, усього Довідково: ОВДП Прибуток (збиток) після оподаткування Банки з державною часткою 1 АТ КБ "ПриватБанк" -180 345 282 592 380 163 214 294 479 858 719 -2 032 723 10 166 389 5 667 247 -2 856 257 2 АТ "Ощадбанк" -16 514 252 263 697 832 87 952 341 -2 281 602 -2 201 869 13 473 784 -2 594 935 -2 525 164 3 АТ "Укрексімбанк" -20 718 756 206 942 178 51 036 784 -2 025 962 59 459 -1 816 569 -374 945 -6 673 4 АБ "УКРГАЗБАНК" -10 001 736 128 291 308 24 833 369 -2 329 651 -919 607 4 686 132 -400 937 -920 766 Усього по банках з державною часткою -227 580 027 1 191 311 481 378 116 973 -5 778 495 -5 094 740 26 509 736 2 296 430 -6 308 860 Банки іноземних банківських груп 5 АТ "Райффайзен Банк" -3 673 347 144 274 292 15 060 695 -85 248 -380 369 6 702 090 -22 178 43 722 6 АТ "АЛЬФА-БАНК" -12 422 116 112 566 520 10 970 603 413 237 -780 548 -2 190 841 -446 964 -307 436 7 АТ "УКРСИББАНК" -2 355 776 88 038 331 4 211 688 -54 821 -348 085 2 181 648 -18 987 63 811 8 АТ "ОТП БАНК" -7 215 066 80 505 541 6 785 998 -1 714 096 -1 332 674 296 801 -299 424 -879 546 9 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" -2 622 551 67 544 941 3 101 866 21 170 -120 747 1 847 297 0 13 282 10 АТ "СІТІБАНК" -840 781 39 739 909 8 590 052 -74 143 -98 181 3 319 764 13 500 17 501 11 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" -1 768 261 33 020 662 0 -697 572 9 051 459 898 0 62 942 12 АТ "КРЕДОБАНК" -1 198 373 32 546 407 4 788 210 41 366 -133 233 149 699 -1 100 377 1 743 13 АТ "ІНГ Банк Україна" -162 724 13 695 618 0 -21 797 -699 -483 713 0 26 826 14 АТ "ПРАВЕКС БАНК" -63 662 9 076 199 778 071 -71 656 229 -208 727 -100 000 -18 328 15 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" -76 259 5 624 341 892 175 -11 332 -7 065 66 651 -93 461 -6 546 16 АТ "Дойче Банк ДБУ" -1 156 3 921 179 200 000 4 718 4 665 290 897 0 -1 296 17 АТ "БАНК ФОРВАРД" -237 599 2 487 877 0 36 020 -6 120 74 549 0 10 378 18 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" -1 483 2 454 545 499 668 9 664 -565 548 086 -33 052 5 618 19 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" -41 117 1 964 150 239 255 1 151 -11 137 54 124 -29 255 -25 20 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" -165 990 810 961 150 000 -92 970 4 197 -43 362 0 8 908 Усього по банках іноземних банківських груп -32 846 262 638 271 473 56 268 280 -2 296 309 -3 201 282 13 064 861 -2 130 198 -958 447 Банки з приватним капіталом 21 АТ "ПУМБ" -8 406 470 106 122 581 16 843 971 189 043 -850 157 1 968 126 -225 796 3 239 22 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" -4 082 733 66 071 431 13 688 462 -72 874 -281 639 -380 964 5 177 919 36 742 23 Акціонерний банк "Південний" -1 572 700 40 149 523 2 997 811 254 123 -120 991 617 200 -4 370 40 572 24 АТ "ТАСКОМБАНК" -1 346 614 30 651 825 4 891 086 2 638 -170 839 922 983 -248 667 158 25 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" -3 485 664 22 323 623 4 632 456 48 069 -67 992 -125 142 -174 250 -12 694 26 ПАТ "БАНК ВОСТОК" -350 345 18 376 774 2 175 193 77 598 -10 208 -248 408 -635 898 7 854 27 АТ "А - БАНК" -2 254 771 16 155 725 57 148 22 193 -298 237 -441 215 0 -51 541 28 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" -646 095 14 715 868 8 910 362 16 -45 265 335 893 -539 123 -757 29 АТ "БАНК АЛЬЯНС" -627 979 12 188 871 4 293 000 -42 643 -34 655 -481 086 -29 255 -26 740 30 ПАТ "МТБ БАНК" -324 429 11 832 715 3 136 132 48 170 -5 576 -139 378 -87 765 812 31 АТ "МЕГАБАНК" -1 058 176 10 327 348 0 -176 888 23 354 -174 824 0 19 203 32 АТ "Ідея Банк" -4 584 977 10 138 286 146 275 71 735 -203 067 212 167 0 19 33 АТ "КІБ" -148 856 8 237 433 4 414 590 45 485 -40 184 -27 451 0 10 472 34 АТ "БАНК СІЧ" -57 257 6 548 634 4 109 295 4 397 -14 272 70 270 0 455 35 АТ АКБ "Львів" -81 262 6 438 386 207 648 41 216 1 731 -73 202 -91 562 10 719 36 АТ "КБ "ГЛОБУС" -322 873 6 192 613 1 981 911 5 314 -11 090 -59 906 9 038 10 890 37 АТ "МІБ" -1 099 803 6 129 003 1 367 027 -13 766 -13 841 -99 242 -126 102 544 38 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" -454 405 5 705 313 2 464 874 -144 406 -105 366 -31 103 0 -87 422 39 АТ "АКБ "КОНКОРД" -204 222 5 037 746 1 010 000 47 349 -61 025 -575 741 0 13 453 40 АТ "РВС БАНК" -29 484 4 687 398 3 447 052 5 932 -479 -19 338 0 -2 585 41 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" -558 785 4 424 976 546 275 42 363 -3 898 -501 978 -142 822 14 468 42 АТ "АБ "РАДАБАНК" -357 350 3 902 703 1 244 985 4 777 -19 513 -183 743 0 34 43 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" -355 952 3 747 663 1 226 397 39 669 -5 386 311 521 -30 283 1 585 44 АТ "КРИСТАЛБАНК" -104 689 3 576 903 1 514 678 19 869 -1 561 -28 932 -43 882 3 489 45 АТ "АЙБОКС БАНК" -129 501 3 370 983 936 526 95 909 -1 611 222 125 -3 706 252 46 АТ "Полтава-банк" -61 254 3 239 794 437 349 2 551 -3 522 -8 144 -128 722 7 444 47 АТ "БАНК АВАНГАРД" -95 228 3 112 114 1 828 034 3 097 -3 497 -318 794 -143 435 546 48 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" -19 018 2 649 241 587 000 -148 4 847 -368 176 -131 647 3 085 49 АТ "СКАЙ БАНК" -16 741 2 591 832 1 716 136 -5 224 -310 69 777 -39 705 -5 035 50 АТ "МОТОР-БАНК" -9 073 2 294 232 442 888 7 267 -4 237 76 178 0 799 51 АТ "БАНК "ГРАНТ" -51 591 2 225 636 184 077 7 394 -3 866 9 157 0 89 52 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" -69 934 2 190 687 656 000 4 820 -1 098 -105 137 0 2 555 53 АТ "АП БАНК" -30 306 2 078 584 96 588 -7 117 -6 691 -54 386 -58 890 -8 050 54 АТ "ЮНЕКС БАНК" -32 028 1 993 354 878 986 -13 661 -420 -40 014 0 301 55 АТ "БАНК 3/4" -25 798 1 730 494 934 700 16 406 -3 814 56 346 0 701 56 АТ "АСВІО БАНК" -68 016 1 663 584 13 981 3 794 -3 245 -112 088 0 335 57 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" -23 664 1 598 634 706 480 4 348 -976 -28 105 0 1 166 58 АТ "МетаБанк" -23 851 1 571 451 589 487 6 732 -2 769 -111 251 0 54 59 АТ "АЛЬТБАНК" -8 509 1 390 936 91 120 2 240 -1 709 -61 416 -95 577 293 60 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" -72 191 1 277 585 20 000 505 1 638 -3 279 -20 000 -3 61 АТ "ЄПБ" -120 150 726 689 0 11 767 6 796 7 180 -35 000 5 689 62 Полікомбанк -34 500 718 414 10 000 170 1 061 -98 667 -10 000 -382 63 АТ "ОКСІ БАНК" -7 011 712 704 147 483 4 229 234 -214 890 0 306 64 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" -1 505 693 439 580 894 -779 -109 5 185 0 24 65 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" -6 447 398 379 8 000 -1 598 10 -32 652 0 -578 66 АТ "БТА БАНК" -2 542 357 403 222 667 -18 036 -2 201 -5 161 -10 239 -5 930 67 АТ "БАНК "ПОРТАЛ" -61 807 339 572 0 963 -2 885 1 574 0 -3 710 68 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" -21 299 333 821 169 500 10 367 6 528 11 288 0 8 223 69 АТ "АЛЬПАРІ БАНК" -4 184 223 344 120 400 -6 621 -78 1 724 3 000 -552 Усього по банках з приватним капіталом -33 512 034 463 166 249 96 684 924 648 751 -2 362 078 -255 118 2 133 262 594 Усього -293 938 322 2 292 749 203 531 070 177 -7 426 053 -10 658 101 39 319 478 2 299 494 -7 266 712







