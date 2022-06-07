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Госбанки в апреле показали убыток 6,3 млрд грн, иностранные банки - почти 1 млрд грн, банки с частным капиталом сработали с нулем
10:36 07.06.2022 |
Государственные банки в апреле показали суммарный чистый убыток 6,3 млрд грн: ПриватБанк - 2,86 млрд грн, Ощадбанк - 2,53 млрд грн, Укргазбанк - 0,92 млрд грн и Укрэксимбанк - 6,7 млн грн.
Согласно обнародованным Нацбанком Украины на его сайте данным, преимущественно он вызван формированием новых резервов - суммарно на 5,1 млрд грн.
Больше всех их сформировал Ощадбанк - на 2,2 млрд грн, тогда как ПриватБанк - на 2 млрд грн, Укргазбанк - на 0,9 млрд грн.
В целом по результатом первых четырех месяцев этого года прибыльным из госбанков оставался только ПриватБанк - почти 0,9 млрд грн прибыли, тогда как убыток трех остальных банков составил от 2 млрд грн до 3 млрд грн, а суммарно всех четырех госбанков - почти 5,8 млрд грн.
Группа из 16 банков иностранных банковских групп в апреле показала суммарный чистый убыток почти 1 млрд грн, а за четыре месяца - 2,3 млрд грн.
Наибольший чистый убыток почти в 0,9 млрд грн за счет формирования новых резервов на 1,3 млрд грн показал ОТП Банк, в результате за четыре месяца его чистый убыток достиг 1,7 млрд грн
Помимо этого, дополнительные резервы почти в 0,8 млрд грн сформировал Альфа-Банк (Киев), в результате его чистый убыток в апреле составил 0,3 млрд грн, однако с начала года у банка прибыль 0,4 млрд грн.
В то же время 10 банков из 16 показали чистую прибыль в апреле, в том числе Райффайзен Банк (Киев) - 43,7 млн грн, Укрсиббанк - 63,8 млн грн, ПрокредитБанк - 62,9 млн грн, хотя эти банки показали дополнительные большие резервы уже по итогам марта.
В группе из 49 банков с частным капиталом больше всего резервов показал самый крупный в ней ПУМБ - 0,85 млрд грн, однако все равно в апреле он сработал с чистой прибылью 3,2 млн грн, а с начала года она составила 189 млн грн.
Универсал Банк (monobank), показавший значительные убытки из-за новых резервов в марте, за апрель показал чистую прибыль 36,7 млн грн.
Как сообщалось, в апреле все 69 украинских банков продемонстрировали чистый убыток почти 7,3 млрд грн, сформировав дополнительные резервы почти на 10,7 млрд грн и нарастив активы на 39,3 млрд грн.
Больше всех в наращивании активов преуспели Ощадбанк - почти 13,5 млрд грн, ПриватБанк - почти 10,2 млрд грн, Райффайзен Банк - 6,7 млрд грн, Ситибанк - 3,3 млрд грн, Укрсиббанк - 2,2 млрд грн, ПУМБ - около 2 млрд грн и Креди Агриколь Банк - 1,85 млрд грн.
Согласно данным Нацбанка, за апрель прирост ОВГЗ в активах показали только пять банков из 69: ПриватБанк - 5,7 млрд грн, запустивший гособлигации в онлайн-приложение monobank - 5,2 млрд грн, а также в значительно меньших объемах Ситибанк - 13,5 млн грн, банк "Глобус" - 9 млн грн и Альпари Банк - 3 млн грн.
Благодаря им суммарно банковский портфель ОВГЗ за апрель прирос на 2,3 млрд грн.
Показатели финансовой деятельности банков Украины, тыс. грн (укр.)
|За січень-квітень
|У т.ч. за квітень
|№ з/п
|Банк
|Усього резервів
|Загальні активи, усього
|Довідково: ОВДП
|Прибуток (збиток) після оподаткування
|Зміна резервів (з мінусом)
|Зміна активів, усього
|Довідково: ОВДП
|Прибуток (збиток) після оподаткування
|Банки з державною часткою
|1
|АТ КБ "ПриватБанк"
|-180 345 282
|592 380 163
|214 294 479
|858 719
|-2 032 723
|10 166 389
|5 667 247
|-2 856 257
|2
|АТ "Ощадбанк"
|-16 514 252
|263 697 832
|87 952 341
|-2 281 602
|-2 201 869
|13 473 784
|-2 594 935
|-2 525 164
|3
|АТ "Укрексімбанк"
|-20 718 756
|206 942 178
|51 036 784
|-2 025 962
|59 459
|-1 816 569
|-374 945
|-6 673
|4
|АБ "УКРГАЗБАНК"
|-10 001 736
|128 291 308
|24 833 369
|-2 329 651
|-919 607
|4 686 132
|-400 937
|-920 766
|Усього по банках з державною часткою
|-227 580 027
|1 191 311 481
|378 116 973
|-5 778 495
|-5 094 740
|26 509 736
|2 296 430
|-6 308 860
|Банки іноземних банківських груп
|5
|АТ "Райффайзен Банк"
|-3 673 347
|144 274 292
|15 060 695
|-85 248
|-380 369
|6 702 090
|-22 178
|43 722
|6
|АТ "АЛЬФА-БАНК"
|-12 422 116
|112 566 520
|10 970 603
|413 237
|-780 548
|-2 190 841
|-446 964
|-307 436
|7
|АТ "УКРСИББАНК"
|-2 355 776
|88 038 331
|4 211 688
|-54 821
|-348 085
|2 181 648
|-18 987
|63 811
|8
|АТ "ОТП БАНК"
|-7 215 066
|80 505 541
|6 785 998
|-1 714 096
|-1 332 674
|296 801
|-299 424
|-879 546
|9
|АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
|-2 622 551
|67 544 941
|3 101 866
|21 170
|-120 747
|1 847 297
|0
|13 282
|10
|АТ "СІТІБАНК"
|-840 781
|39 739 909
|8 590 052
|-74 143
|-98 181
|3 319 764
|13 500
|17 501
|11
|АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"
|-1 768 261
|33 020 662
|0
|-697 572
|9 051
|459 898
|0
|62 942
|12
|АТ "КРЕДОБАНК"
|-1 198 373
|32 546 407
|4 788 210
|41 366
|-133 233
|149 699
|-1 100 377
|1 743
|13
|АТ "ІНГ Банк Україна"
|-162 724
|13 695 618
|0
|-21 797
|-699
|-483 713
|0
|26 826
|14
|АТ "ПРАВЕКС БАНК"
|-63 662
|9 076 199
|778 071
|-71 656
|229
|-208 727
|-100 000
|-18 328
|15
|АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
|-76 259
|5 624 341
|892 175
|-11 332
|-7 065
|66 651
|-93 461
|-6 546
|16
|АТ "Дойче Банк ДБУ"
|-1 156
|3 921 179
|200 000
|4 718
|4 665
|290 897
|0
|-1 296
|17
|АТ "БАНК ФОРВАРД"
|-237 599
|2 487 877
|0
|36 020
|-6 120
|74 549
|0
|10 378
|18
|АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
|-1 483
|2 454 545
|499 668
|9 664
|-565
|548 086
|-33 052
|5 618
|19
|АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
|-41 117
|1 964 150
|239 255
|1 151
|-11 137
|54 124
|-29 255
|-25
|20
|АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
|-165 990
|810 961
|150 000
|-92 970
|4 197
|-43 362
|0
|8 908
|Усього по банках іноземних банківських груп
|-32 846 262
|638 271 473
|56 268 280
|-2 296 309
|-3 201 282
|13 064 861
|-2 130 198
|-958 447
|Банки з приватним капіталом
|21
|АТ "ПУМБ"
|-8 406 470
|106 122 581
|16 843 971
|189 043
|-850 157
|1 968 126
|-225 796
|3 239
|22
|АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
|-4 082 733
|66 071 431
|13 688 462
|-72 874
|-281 639
|-380 964
|5 177 919
|36 742
|23
|Акціонерний банк "Південний"
|-1 572 700
|40 149 523
|2 997 811
|254 123
|-120 991
|617 200
|-4 370
|40 572
|24
|АТ "ТАСКОМБАНК"
|-1 346 614
|30 651 825
|4 891 086
|2 638
|-170 839
|922 983
|-248 667
|158
|25
|АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
|-3 485 664
|22 323 623
|4 632 456
|48 069
|-67 992
|-125 142
|-174 250
|-12 694
|26
|ПАТ "БАНК ВОСТОК"
|-350 345
|18 376 774
|2 175 193
|77 598
|-10 208
|-248 408
|-635 898
|7 854
|27
|АТ "А - БАНК"
|-2 254 771
|16 155 725
|57 148
|22 193
|-298 237
|-441 215
|0
|-51 541
|28
|ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"
|-646 095
|14 715 868
|8 910 362
|16
|-45 265
|335 893
|-539 123
|-757
|29
|АТ "БАНК АЛЬЯНС"
|-627 979
|12 188 871
|4 293 000
|-42 643
|-34 655
|-481 086
|-29 255
|-26 740
|30
|ПАТ "МТБ БАНК"
|-324 429
|11 832 715
|3 136 132
|48 170
|-5 576
|-139 378
|-87 765
|812
|31
|АТ "МЕГАБАНК"
|-1 058 176
|10 327 348
|0
|-176 888
|23 354
|-174 824
|0
|19 203
|32
|АТ "Ідея Банк"
|-4 584 977
|10 138 286
|146 275
|71 735
|-203 067
|212 167
|0
|19
|33
|АТ "КІБ"
|-148 856
|8 237 433
|4 414 590
|45 485
|-40 184
|-27 451
|0
|10 472
|34
|АТ "БАНК СІЧ"
|-57 257
|6 548 634
|4 109 295
|4 397
|-14 272
|70 270
|0
|455
|35
|АТ АКБ "Львів"
|-81 262
|6 438 386
|207 648
|41 216
|1 731
|-73 202
|-91 562
|10 719
|36
|АТ "КБ "ГЛОБУС"
|-322 873
|6 192 613
|1 981 911
|5 314
|-11 090
|-59 906
|9 038
|10 890
|37
|АТ "МІБ"
|-1 099 803
|6 129 003
|1 367 027
|-13 766
|-13 841
|-99 242
|-126 102
|544
|38
|АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
|-454 405
|5 705 313
|2 464 874
|-144 406
|-105 366
|-31 103
|0
|-87 422
|39
|АТ "АКБ "КОНКОРД"
|-204 222
|5 037 746
|1 010 000
|47 349
|-61 025
|-575 741
|0
|13 453
|40
|АТ "РВС БАНК"
|-29 484
|4 687 398
|3 447 052
|5 932
|-479
|-19 338
|0
|-2 585
|41
|АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
|-558 785
|4 424 976
|546 275
|42 363
|-3 898
|-501 978
|-142 822
|14 468
|42
|АТ "АБ "РАДАБАНК"
|-357 350
|3 902 703
|1 244 985
|4 777
|-19 513
|-183 743
|0
|34
|43
|АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
|-355 952
|3 747 663
|1 226 397
|39 669
|-5 386
|311 521
|-30 283
|1 585
|44
|АТ "КРИСТАЛБАНК"
|-104 689
|3 576 903
|1 514 678
|19 869
|-1 561
|-28 932
|-43 882
|3 489
|45
|АТ "АЙБОКС БАНК"
|-129 501
|3 370 983
|936 526
|95 909
|-1 611
|222 125
|-3 706
|252
|46
|АТ "Полтава-банк"
|-61 254
|3 239 794
|437 349
|2 551
|-3 522
|-8 144
|-128 722
|7 444
|47
|АТ "БАНК АВАНГАРД"
|-95 228
|3 112 114
|1 828 034
|3 097
|-3 497
|-318 794
|-143 435
|546
|48
|АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
|-19 018
|2 649 241
|587 000
|-148
|4 847
|-368 176
|-131 647
|3 085
|49
|АТ "СКАЙ БАНК"
|-16 741
|2 591 832
|1 716 136
|-5 224
|-310
|69 777
|-39 705
|-5 035
|50
|АТ "МОТОР-БАНК"
|-9 073
|2 294 232
|442 888
|7 267
|-4 237
|76 178
|0
|799
|51
|АТ "БАНК "ГРАНТ"
|-51 591
|2 225 636
|184 077
|7 394
|-3 866
|9 157
|0
|89
|52
|АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
|-69 934
|2 190 687
|656 000
|4 820
|-1 098
|-105 137
|0
|2 555
|53
|АТ "АП БАНК"
|-30 306
|2 078 584
|96 588
|-7 117
|-6 691
|-54 386
|-58 890
|-8 050
|54
|АТ "ЮНЕКС БАНК"
|-32 028
|1 993 354
|878 986
|-13 661
|-420
|-40 014
|0
|301
|55
|АТ "БАНК 3/4"
|-25 798
|1 730 494
|934 700
|16 406
|-3 814
|56 346
|0
|701
|56
|АТ "АСВІО БАНК"
|-68 016
|1 663 584
|13 981
|3 794
|-3 245
|-112 088
|0
|335
|57
|АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
|-23 664
|1 598 634
|706 480
|4 348
|-976
|-28 105
|0
|1 166
|58
|АТ "МетаБанк"
|-23 851
|1 571 451
|589 487
|6 732
|-2 769
|-111 251
|0
|54
|59
|АТ "АЛЬТБАНК"
|-8 509
|1 390 936
|91 120
|2 240
|-1 709
|-61 416
|-95 577
|293
|60
|АТ "КОМІНВЕСТБАНК"
|-72 191
|1 277 585
|20 000
|505
|1 638
|-3 279
|-20 000
|-3
|61
|АТ "ЄПБ"
|-120 150
|726 689
|0
|11 767
|6 796
|7 180
|-35 000
|5 689
|62
|Полікомбанк
|-34 500
|718 414
|10 000
|170
|1 061
|-98 667
|-10 000
|-382
|63
|АТ "ОКСІ БАНК"
|-7 011
|712 704
|147 483
|4 229
|234
|-214 890
|0
|306
|64
|АТ "Український банк реконструкції та розвитку"
|-1 505
|693 439
|580 894
|-779
|-109
|5 185
|0
|24
|65
|АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
|-6 447
|398 379
|8 000
|-1 598
|10
|-32 652
|0
|-578
|66
|АТ "БТА БАНК"
|-2 542
|357 403
|222 667
|-18 036
|-2 201
|-5 161
|-10 239
|-5 930
|67
|АТ "БАНК "ПОРТАЛ"
|-61 807
|339 572
|0
|963
|-2 885
|1 574
|0
|-3 710
|68
|ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ"
|-21 299
|333 821
|169 500
|10 367
|6 528
|11 288
|0
|8 223
|69
|АТ "АЛЬПАРІ БАНК"
|-4 184
|223 344
|120 400
|-6 621
|-78
|1 724
|3 000
|-552
|Усього по банках з приватним капіталом
|-33 512 034
|463 166 249
|96 684 924
|648 751
|-2 362 078
|-255 118
|2 133 262
|594
|Усього
|-293 938 322
|2 292 749 203
|531 070 177
|-7 426 053
|-10 658 101
|39 319 478
|2 299 494
|-7 266 712
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