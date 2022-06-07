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АНАЛИТИКА

Госбанки в апреле показали убыток 6,3 млрд грн, иностранные банки - почти 1 млрд грн, банки с частным капиталом сработали с нулем

 

Государственные банки в апреле показали суммарный чистый убыток 6,3 млрд грн: ПриватБанк - 2,86 млрд грн, Ощадбанк - 2,53 млрд грн, Укргазбанк - 0,92 млрд грн и Укрэксимбанк - 6,7 млн грн.

Согласно обнародованным Нацбанком Украины на его сайте данным, преимущественно он вызван формированием новых резервов - суммарно на 5,1 млрд грн.

Больше всех их сформировал Ощадбанк - на 2,2 млрд грн, тогда как ПриватБанк - на 2 млрд грн, Укргазбанк - на 0,9 млрд грн.

В целом по результатом первых четырех месяцев этого года прибыльным из госбанков оставался только ПриватБанк - почти 0,9 млрд грн прибыли, тогда как убыток трех остальных банков составил от 2 млрд грн до 3 млрд грн, а суммарно всех четырех госбанков - почти 5,8 млрд грн.

Группа из 16 банков иностранных банковских групп в апреле показала суммарный чистый убыток почти 1 млрд грн, а за четыре месяца - 2,3 млрд грн.

Наибольший чистый убыток почти в 0,9 млрд грн за счет формирования новых резервов на 1,3 млрд грн показал ОТП Банк, в результате за четыре месяца его чистый убыток достиг 1,7 млрд грн

Помимо этого, дополнительные резервы почти в 0,8 млрд грн сформировал Альфа-Банк (Киев), в результате его чистый убыток в апреле составил 0,3 млрд грн, однако с начала года у банка прибыль 0,4 млрд грн.

В то же время 10 банков из 16 показали чистую прибыль в апреле, в том числе Райффайзен Банк (Киев) - 43,7 млн грн, Укрсиббанк - 63,8 млн грн, ПрокредитБанк - 62,9 млн грн, хотя эти банки показали дополнительные большие резервы уже по итогам марта.

В группе из 49 банков с частным капиталом больше всего резервов показал самый крупный в ней ПУМБ - 0,85 млрд грн, однако все равно в апреле он сработал с чистой прибылью 3,2 млн грн, а с начала года она составила 189 млн грн.

Универсал Банк (monobank), показавший значительные убытки из-за новых резервов в марте, за апрель показал чистую прибыль 36,7 млн грн.

Как сообщалось, в апреле все 69 украинских банков продемонстрировали чистый убыток почти 7,3 млрд грн, сформировав дополнительные резервы почти на 10,7 млрд грн и нарастив активы на 39,3 млрд грн.

Больше всех в наращивании активов преуспели Ощадбанк - почти 13,5 млрд грн, ПриватБанк - почти 10,2 млрд грн, Райффайзен Банк - 6,7 млрд грн, Ситибанк - 3,3 млрд грн, Укрсиббанк - 2,2 млрд грн, ПУМБ - около 2 млрд грн и Креди Агриколь Банк - 1,85 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, за апрель прирост ОВГЗ в активах показали только пять банков из 69: ПриватБанк - 5,7 млрд грн, запустивший гособлигации в онлайн-приложение monobank - 5,2 млрд грн, а также в значительно меньших объемах Ситибанк - 13,5 млн грн, банк "Глобус" - 9 млн грн и Альпари Банк - 3 млн грн.

Благодаря им суммарно банковский портфель ОВГЗ за апрель прирос на 2,3 млрд грн.

Показатели финансовой деятельности банков Украины, тыс. грн (укр.)

   За січень-квітень У т.ч. за квітень
№ з/пБанк Усього резервів Загальні активи, усьогоДовідково: ОВДППрибуток (збиток) після оподаткуванняЗміна резервів (з мінусом)Зміна активів, усьогоДовідково: ОВДППрибуток (збиток) після оподаткування
 Банки з державною часткою        
1 АТ КБ "ПриватБанк" -180 345 282 592 380 163 214 294 479 858 719 -2 032 723 10 166 389 5 667 247 -2 856 257
2 АТ "Ощадбанк" -16 514 252 263 697 832 87 952 341 -2 281 602 -2 201 869 13 473 784 -2 594 935 -2 525 164
3 АТ "Укрексімбанк" -20 718 756 206 942 178 51 036 784 -2 025 962 59 459 -1 816 569 -374 945 -6 673
4 АБ "УКРГАЗБАНК" -10 001 736 128 291 308 24 833 369 -2 329 651 -919 607 4 686 132 -400 937 -920 766
 Усього по банках з державною часткою-227 580 0271 191 311 481378 116 973-5 778 495-5 094 74026 509 7362 296 430-6 308 860
 Банки іноземних банківських груп        
5 АТ "Райффайзен Банк" -3 673 347 144 274 292 15 060 695 -85 248 -380 369 6 702 090 -22 178 43 722
6 АТ "АЛЬФА-БАНК" -12 422 116 112 566 520 10 970 603 413 237 -780 548 -2 190 841 -446 964 -307 436
7 АТ "УКРСИББАНК" -2 355 776 88 038 331 4 211 688 -54 821 -348 085 2 181 648 -18 987 63 811
8 АТ "ОТП БАНК" -7 215 066 80 505 541 6 785 998 -1 714 096 -1 332 674 296 801 -299 424 -879 546
9 АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" -2 622 551 67 544 941 3 101 866 21 170 -120 747 1 847 297 0 13 282
10 АТ "СІТІБАНК" -840 781 39 739 909 8 590 052 -74 143 -98 181 3 319 764 13 500 17 501
11 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" -1 768 261 33 020 662 0 -697 572 9 051 459 898 0 62 942
12 АТ "КРЕДОБАНК" -1 198 373 32 546 407 4 788 210 41 366 -133 233 149 699 -1 100 377 1 743
13 АТ "ІНГ Банк Україна" -162 724 13 695 618 0 -21 797 -699 -483 713 0 26 826
14 АТ "ПРАВЕКС БАНК" -63 662 9 076 199 778 071 -71 656 229 -208 727 -100 000 -18 328
15 АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" -76 259 5 624 341 892 175 -11 332 -7 065 66 651 -93 461 -6 546
16 АТ "Дойче Банк ДБУ" -1 156 3 921 179 200 000 4 718 4 665 290 897 0 -1 296
17 АТ "БАНК ФОРВАРД" -237 599 2 487 877 0 36 020 -6 120 74 549 0 10 378
18 АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" -1 483 2 454 545 499 668 9 664 -565 548 086 -33 052 5 618
19 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" -41 117 1 964 150 239 255 1 151 -11 137 54 124 -29 255 -25
20 АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" -165 990 810 961 150 000 -92 970 4 197 -43 362 0 8 908
 Усього по банках іноземних банківських груп-32 846 262638 271 47356 268 280-2 296 309-3 201 28213 064 861-2 130 198-958 447
 Банки з приватним капіталом        
21 АТ "ПУМБ" -8 406 470 106 122 581 16 843 971 189 043 -850 157 1 968 126 -225 796 3 239
22 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" -4 082 733 66 071 431 13 688 462 -72 874 -281 639 -380 964 5 177 919 36 742
23 Акціонерний банк "Південний" -1 572 700 40 149 523 2 997 811 254 123 -120 991 617 200 -4 370 40 572
24 АТ "ТАСКОМБАНК" -1 346 614 30 651 825 4 891 086 2 638 -170 839 922 983 -248 667 158
25 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" -3 485 664 22 323 623 4 632 456 48 069 -67 992 -125 142 -174 250 -12 694
26 ПАТ "БАНК ВОСТОК" -350 345 18 376 774 2 175 193 77 598 -10 208 -248 408 -635 898 7 854
27 АТ "А - БАНК" -2 254 771 16 155 725 57 148 22 193 -298 237 -441 215 0 -51 541
28 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" -646 095 14 715 868 8 910 362 16 -45 265 335 893 -539 123 -757
29 АТ "БАНК АЛЬЯНС" -627 979 12 188 871 4 293 000 -42 643 -34 655 -481 086 -29 255 -26 740
30 ПАТ "МТБ БАНК" -324 429 11 832 715 3 136 132 48 170 -5 576 -139 378 -87 765 812
31 АТ "МЕГАБАНК" -1 058 176 10 327 348 0 -176 888 23 354 -174 824 0 19 203
32 АТ "Ідея Банк" -4 584 977 10 138 286 146 275 71 735 -203 067 212 167 0 19
33 АТ "КІБ" -148 856 8 237 433 4 414 590 45 485 -40 184 -27 451 0 10 472
34 АТ "БАНК СІЧ" -57 257 6 548 634 4 109 295 4 397 -14 272 70 270 0 455
35 АТ АКБ "Львів" -81 262 6 438 386 207 648 41 216 1 731 -73 202 -91 562 10 719
36 АТ "КБ "ГЛОБУС" -322 873 6 192 613 1 981 911 5 314 -11 090 -59 906 9 038 10 890
37 АТ "МІБ" -1 099 803 6 129 003 1 367 027 -13 766 -13 841 -99 242 -126 102 544
38 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" -454 405 5 705 313 2 464 874 -144 406 -105 366 -31 103 0 -87 422
39 АТ "АКБ "КОНКОРД" -204 222 5 037 746 1 010 000 47 349 -61 025 -575 741 0 13 453
40 АТ "РВС БАНК" -29 484 4 687 398 3 447 052 5 932 -479 -19 338 0 -2 585
41 АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" -558 785 4 424 976 546 275 42 363 -3 898 -501 978 -142 822 14 468
42 АТ "АБ "РАДАБАНК" -357 350 3 902 703 1 244 985 4 777 -19 513 -183 743 0 34
43 АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" -355 952 3 747 663 1 226 397 39 669 -5 386 311 521 -30 283 1 585
44 АТ "КРИСТАЛБАНК" -104 689 3 576 903 1 514 678 19 869 -1 561 -28 932 -43 882 3 489
45 АТ "АЙБОКС БАНК" -129 501 3 370 983 936 526 95 909 -1 611 222 125 -3 706 252
46 АТ "Полтава-банк" -61 254 3 239 794 437 349 2 551 -3 522 -8 144 -128 722 7 444
47 АТ "БАНК АВАНГАРД" -95 228 3 112 114 1 828 034 3 097 -3 497 -318 794 -143 435 546
48 АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" -19 018 2 649 241 587 000 -148 4 847 -368 176 -131 647 3 085
49 АТ "СКАЙ БАНК" -16 741 2 591 832 1 716 136 -5 224 -310 69 777 -39 705 -5 035
50 АТ "МОТОР-БАНК" -9 073 2 294 232 442 888 7 267 -4 237 76 178 0 799
51 АТ "БАНК "ГРАНТ" -51 591 2 225 636 184 077 7 394 -3 866 9 157 0 89
52 АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" -69 934 2 190 687 656 000 4 820 -1 098 -105 137 0 2 555
53 АТ "АП БАНК" -30 306 2 078 584 96 588 -7 117 -6 691 -54 386 -58 890 -8 050
54 АТ "ЮНЕКС БАНК" -32 028 1 993 354 878 986 -13 661 -420 -40 014 0 301
55 АТ "БАНК 3/4" -25 798 1 730 494 934 700 16 406 -3 814 56 346 0 701
56 АТ "АСВІО БАНК" -68 016 1 663 584 13 981 3 794 -3 245 -112 088 0 335
57 АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" -23 664 1 598 634 706 480 4 348 -976 -28 105 0 1 166
58 АТ "МетаБанк" -23 851 1 571 451 589 487 6 732 -2 769 -111 251 0 54
59 АТ "АЛЬТБАНК" -8 509 1 390 936 91 120 2 240 -1 709 -61 416 -95 577 293
60 АТ "КОМІНВЕСТБАНК" -72 191 1 277 585 20 000 505 1 638 -3 279 -20 000 -3
61 АТ "ЄПБ" -120 150 726 689 0 11 767 6 796 7 180 -35 000 5 689
62 Полікомбанк -34 500 718 414 10 000 170 1 061 -98 667 -10 000 -382
63 АТ "ОКСІ БАНК" -7 011 712 704 147 483 4 229 234 -214 890 0 306
64 АТ "Український банк реконструкції та розвитку" -1 505 693 439 580 894 -779 -109 5 185 0 24
65 АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" -6 447 398 379 8 000 -1 598 10 -32 652 0 -578
66 АТ "БТА БАНК" -2 542 357 403 222 667 -18 036 -2 201 -5 161 -10 239 -5 930
67 АТ "БАНК "ПОРТАЛ" -61 807 339 572 0 963 -2 885 1 574 0 -3 710
68 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" -21 299 333 821 169 500 10 367 6 528 11 288 0 8 223
69 АТ "АЛЬПАРІ БАНК" -4 184 223 344 120 400 -6 621 -78 1 724 3 000 -552
 Усього по банках з приватним капіталом-33 512 034463 166 24996 684 924648 751-2 362 078-255 1182 133 262594
 Усього-293 938 3222 292 749 203531 070 177-7 426 053-10 658 10139 319 4782 299 494-7 266 712
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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06.06 Украина не приглашена на переговоры РФ и Турции по экспорту зерна через Черное море – Зеленский

06.06 Украина и Молдова договорились об упрощении на общей границе

06.06 Молдова и Румыния впервые проведут совместное заседание своих парламентов

06.06 FT: Ryanair заставляет граждан ЮАР сдавать тест на африкаансе перед полетом

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06.06 На портале «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства

06.06 Кабмин включил в реестр два индустриальных парка в Киевской и Закарпатской областях

03.06 Украинцы возвращаются к работе и домой – опрос

02.06 Глава МВД: более 30 млн га территории Украины нуждается в разминировании

02.06 Время продажи алкоголя в магазинах Киева продлено на 3 часа - КГГА

01.06 За владение оружием «для личной защиты» выступают 59% украинцев - результаты опроса «Дии»

30.05 Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали

27.05 Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа

25.05 «Дия» запустила опрос о владении оружием

24.05 Учителя получат 43 тысяч ноутбуков от Google – Минцифры

24.05 Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС

24.05 Украина приостановила международное усыновление – омбудсмен

23.05 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

20.05 Для разминирования территории Украины понадобится 5-7 лет, заявляют в МВД

18.05 В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей

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09:47 Скандальная миссия Безуглой. Зачем ОП внедряет в армию «комиссаров»

06.06 Греция не будет передавать БМП Украине, пока не получит Marder от Германии

06.06 Украина не приглашена на переговоры РФ и Турции по экспорту зерна через Черное море – Зеленский

06.06 Украина не готова рассматривать экспорт зерна через Беларусь - Зеленский

06.06 Зеленский рассказал, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты

06.06 Швеция поставит Украине противокорабельные ракетные системы малой дальности

06.06 Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси

06.06 Эксперты рассказали о последних законодательных изменениях, регламентирующих ввоз гуманитарной помощи в Украину

06.06 Турция ожидает решения по экспорту украинского зерна «в ближайшие дни»

06.06 Кулеба ответил на призыв Макрона «не допустить унижения России»

06.06 Австрия предлагает создать для Украины новый механизм для подготовки к членству в ЕС

06.06 США с начала войны предоставили Украине более $6,3 миллиарда помощи, – Госдеп

06.06 Швейцария не разрешила Дании и Германии поставить Украине БТР и боеприпасы к "Gepard"

06.06 Испания готова поставить в Украину танки Leopard и зенитно-ракетные комплексы – El Pais

06.06 Глава Пентагона подтвердил следующую встречу формата «Рамштайн» по оружию для Украины

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11:13 Представлена система Apple CarPlay нового поколения

10:51 Buick показал кроссовер с 30-дюймовым экраном

09:40 После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды

09:22 Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro — новый процессор Apple M2 и старый дизайн с Touch Bar

09:16 Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe

06.06 Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой

06.06 Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое

06.06 Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter

06.06 AT&T разместила базовые станции 5G на дронах

06.06 FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года

03.06 Google запустила Google TV на iPhone

03.06 Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования

03.06 Rivian научил свои электромобили ездить по песку

03.06 Илон Маск пообещал продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота в сентябре

02.06 Buick показал, как будут выглядеть его электрокары

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27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

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