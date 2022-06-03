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Нацбанк отнес Мегабанк к числу неплатежеспособных - мажоритарной банка
10:54 03.06.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) отнес Мегабанк (Харьков) к числу неплатежеспособных, сообщил мажоритарной банка (60,74% акций) Виктор Субботин.
"2 июня Нацбанк отнес "Мегабанк" в категорию неплатежеспособных. Это первый случай отнесения банка к категории неплатежеспособных во время войны", - процитировала Субботина пресс-служба банка.
Субботин также призвал народных депутатов Украины дать оценку действиям Национального банка в целом и, в частности, решению признать "Мегабанк" неплатежеспособным.
Как отметил мажоритарий банка, в первые дни войны Мегабанк стал единственным банком, которому Нацбанк отказал в рефинансировании.
По его словам, правление Нацбанка на своем заседании не предоставило представителям Мегабанка возможность высказать свою позицию.
Согласно оценке Субботина, решение НБУ об отнесении банка к неплатежеспособным повлекло ущерб государству на сумму 6 млрд грн.
По данным Нацбанка Украины на 1 января 2022 года, его основными акционерами являлись Виктор Субботин - 60,74% (прямое и опосредованное участие), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 11,3% Германский банк развития KfW - 11,3%, Максим Ефимов - 9,8%, Елена Субботина - 7,8% и Международная финансовая корпорация (IFC) - 4,5%.
Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 марта 2022 года по размеру активов Мегабанк занимал 24-е место (11,193 млрд грн) среди 69 действующих банков страны.
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