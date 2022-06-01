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Суд арестовал сжиженный газ «Укрнафты», проданный на бирже без лицензии
12:56 01.06.2022 |
Суд арестовал сжиженный газ, проданный ПАО "Укрнафта" на нелицензированной бирже по заниженной стоимости. Это могло нанести ущерб государству на 300 млн. грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
Отмечается, что работники ДБР расследуют уголовное производство по противоправной реализации сжиженного газа "Укрнефтью" в течение апреля-мая 2022 года. Установлено, что во время военного положения в апреле этого года компания подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа.
На заседании аукционного комитета была согласована биржа, предложенная "Укрнефтью", которая при этом не имела соответствующей лицензии.
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Было реализовано 14,1 тысячи тонн по цене 28 тысяч грн за тонну на 395 млн грн. Рыночная цена этого дня была на уровне около 50-52 тысячи гривен за тонну. По такой цене в тот же период свой газ продала госкомпания Укргаздобычи.
"Результаты аукциона имеют признаки фальсификации, поскольку победители купили сжиженный газ по цене практически в два раза ниже рыночной. В частности, победителем на аукционе признаны двое участников с предложением цен около 28 тыс. грн за тонну, хотя в тот же день на другом аукционе эти же компании смогли купить сжиженный газ с предложениями цен около 55 тыс. грн. за тонну. Другие участники аукциона предложения цены вообще не предоставляли", - говорят в ДБР.
Отмечается, что таким образом сумма нанесенного ущерба предприятию, в котором значительная государственная доля, может составить более 300 млн гривен.
В рамках производства по признакам умышленного использования должностными лицами служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия, ДБР арестовало указанный сжиженный газ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.
"Укрнефть" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Коломойским и его бизнес-партнерами, - около 42% акций.
Как сообщалось, 27 апреля нефтедобывающая компания "Укрнафта" на дополнительном аукционе №100Д продала структурам Игоря Коломойского 14 тыс. тонн сжиженного газа по 28 тысяч гривен за тонну. Торги прошли на товарной площадке Украинской межбанковской валютной биржи. Информация об участниках и победителях не раскрывается. В то же время, по данным Цензор.НЕТ, на аукционе победили фирмы, связанные с совладельцем "Укрнафты" олигархом Игорем Коломойским.
Как и по какой схеме, полугосударственная компания обогатила олигарха - смотрите в нашем расследовании.
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