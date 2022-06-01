Энергоатом получил 1,5 миллиарда кредита на закупку ядерного топлива

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" получило от Укргазбанка кредит на 1,5 млрд грн - средства будут направлены на закупку свежего ядерного топлива у американской компании Westinghouse в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

В "Энергоатоме" напомнили, что в начале военной агрессии РФ отказались от российского ядерного топлива и заявили о его замещении американским.

"Привлеченные кредитные средства позволят увеличить закупку американского топлива и обеспечить эффективную работу энергоблоков украинских АЭС после отказа российского ядерного топлива", - говорится в сообщении.

"Мы высоко ценим наше стратегическое партнерство с Укргазбанком, который в сложное военное время подставил плечо атомной энергетике Украины. Это также вклад в нашу общую Победу!", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.



