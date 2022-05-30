Кабмин передал арестованные облгазы Фирташа в управление «Нафтогаза»

Кабинет министров передал в управление государственной компании "ЧерноморНафтогаз", входящей в группу "Нафтогаза", арестованы активы, которые ранее суд передал Нацагентству по вопросам коррупционных активов (АРМА).

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №429-р от 28 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

В документе указано, что исчерпывающий перечень переданных активов должен быть приведен в приложении к распоряжению, однако он не опубликован.

В то же время, в распоряжении отмечается, что решение об их передаче "ЧерноморНафтогаза" принято "в целях предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере" по просьбе АРМА и Министерства энергетики.

"ЧерноморНафтогаза", Министерству энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, поручено "принять в соответствии с законодательством все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций ".

Как сообщалось, ранее председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что компания планирует взять в управление 26 областных и городских операторов газораспределительных систем, переданные судом Нацагентству по вопросам коррупционных активов (АРМА).

"Мы ожидаем, что АРМА передаст их "Нафтогазу". Мы не видим, кто другой может управлять облгазами, особенно учитывая, что это критическая инфраструктура", - говорил Витренко.

В то же время он признал, что действующие тарифы не покрывают производственные затраты этих предприятий. По мнению Витренко, разницу между действующими и экономически обоснованными тарифами облгазов должно компенсировать государство.

Ранее судья Печерского суда Киева передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем, большинство из которых контролировали структуры Дмитрия Фирташа.