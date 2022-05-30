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«Укрзализныця» с 11 июня запускает новый ночной поезд Киев-Перемышль
13:15 30.05.2022 |
АО "Укрзализныця" (УЗ) с 11 июня запускает ночной поезд №53/54 Киев – Перемышль (Польша).
Как сообщает УЗ в "Телеграм-канале" в пятницу, поезд будет отправляться из Киева в 19:48, прибывать в Перемышль на следующий день в 07:21. В обратном направлении поезд начнет курсировать с 12 июня: отправление - 18:39, прибытие в Киев - 09:21.
Компания отмечает, что пассажиры указанного рейса будут иметь удобную пересадку на поезда, которые курсируют в другие города Польши и Австрии.
Так, после прибытия в 07:21 в Перемышль можно пересесть в 10:21 на поезд "Интерсити" № 105 Перемышль - Вена - Грац.
Кроме того, можно удобно пересесть на поезд "Интерсити" №3804 Перемышль - Щецин, который курсирует, в частности, через Краков, Катовице, Вроцлав, Зелена Гура, Щецин.
В обратном направлении можно также воспользоваться поездами, которые курсируют по Польши и Австрии, для пересадки на поезд № 54/53 Перемышль - Киев.
Так, поезд № 104 Грац - Вена - Перемышль отправляется в 05:26 из Граца и в 08:10 из Вены и прибывает в Перемышль в 17:03.
Поезд № 73104 Вроцлав - Перемышль отправляется в 09:10 и прибывает в Перемышль в 16:59. Он делает остановки, в частности, в Кракове, Тарнуве и Дембице.
Как сообщалось, с 1 июня меняются правила выдачи бесплатных билетов украинцам для поездок в Польшу. С первого дня лета пассажиры из Украины будут иметь возможность бесплатного проезда только на маршрутах из и в такие города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.
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