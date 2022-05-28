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Кабмин одобрил закупку «Укрзализныцей» нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам
18:29 27.05.2022 |
Кабмин одобрил закупку акционерным обществом "Укрзализныця" нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале, передают Українськi Новини.
"В связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принят проект постановления по осуществлению их публичных закупок в условиях военного положения. Проектом предусматривается, что АО "Укрзализныця", выступая в качестве заказчика, осуществляет закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам. Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные нужды государства и увеличение государственного резерва", - написал он.
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