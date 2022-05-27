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Кабмин одобрил привлечение «Нефтегазом» кредита от ЕБРР €300 млн для закупки газа
17:56 27.05.2022 |
Кабинет Министров одобрил привлечение Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере до 300 млн евро для закупки газа.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале, передают Українськi Новини.
"Согласовано решение о привлечении НАК "Нефтегаз Украины" кредита от Европейского банка реконструкции и развития в размере до 300 млн евро. Срок действия кредитной линии - до 25 марта 2024 года. Привлеченные средства будут направлены на закупку природного газа в целях удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей в энергоресурсах", - написал он.
Также, по словам Шмыгаля, утвержден проект распоряжения, предусматривающий продление действия процентной ставки в размере 12% годовых по кредитному договору от 5 июня 2009 года, заключенного между "Нефтегазом" и АО "Ощадбанк".
Шмыгаль отметил, это решение позволит уменьшить финансовую нагрузку на "Нефтегаз" при уплате процентов по этому договору в сумме более 45,4 млн гривен.
Как сообщали Українськi Новини, 2021 год группа "Нефтегаз" закончила с чистой прибылью в размере 12,023 млрд гривен против убытка в сумме 19,002 млрд гривен в 2020 году, увеличив доход от реализации на 36,5%, или на 58,15 млрд гривен, до 217,384 млрд гривен.
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