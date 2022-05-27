«Нафтогаз» начал предарбитражную процедуру из-за недоплат «Газпрома» по контракту на транзит газа - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" начал предарбитражную процедуру из-за невыполнения "Газпромом" условия "качай или плати" по контракту на организацию транзита природного газа, сообщил глава НАК Юрий Витренко.

"Мы уже начали передарбитражную процедуру. Готовим с юристами соответствующие обращения в "Газпром". Есть некоторое время, в течение которого мы должны попытаться решить вопрос до арбитража, если не решим - новый арбитраж. Причина - они платят меньше, чем должны платить по контракту. У них нет для этого никакого обоснования - контракт у нас "качай или плати", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава "Нафтогаза" напомнил, что невыполнение "Газпромом" своих договорных обязательств по контракту влечет за собой нарушение соглашения об урегулировании, в соответствии с которым НАК отказался от претензий в начатом в 2018 году арбитраже на сумму $12,2 млрд.

"Если они не выполняют обязательство "качай или плати", то это означает, что они нарушают не только контракт на организацию транзита, но и соглашение об урегулировании. То есть, это арбитраж не только на сумму недоплаты, но и на $12,2 млрд, которые мы отозвали из арбитража", - подчеркнул Витренко.

Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" объявил форс-мажор приема газа для транзита через оккупированную в результате военной агрессии россии ГИС "Сохрановка" из-за отсутствия оперативно-технологического контроля над компрессорной станцией "Новопсков", предложив "Газпрому" перенести транзит на ГИС "Суджа".

В соответствии с подписанным 20 декабря 2019 года межправительственным протоколом Украина-РФ-Еврокомиссия, на протяжении 27-30 декабря было реализовано пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказом сторон от существующих исков, и подписанием транзитного соглашения на пять лет.

Договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предусматривает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.