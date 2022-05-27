Нафтогаз опровергает, что тарифы на тепло возрастут втрое

В НАК «Нафтогаз Украины» назвали информацию о повышении в Украине цены на отопление, распространенной в ряде средств массовой информации, манипулятивной и заверили, что тарифы на газ и тепло для населения останутся неизменными.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

«Информация, распространенная в ряде средств массовой информации относительно того, что «в Украине цена на отопление будет повышена втрое», манипулятивна. Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» во исполнение условий трехлетних договоров с предприятиями ТКЭ действительно установила новые цены на природный газ. Планируемый с 1 июня 2022 года пересмотр цен был одним из условий договора, который ТКЭ добровольно заключили в прошлом году с Нафтогазом. На платежках украинцев это не отразится», - отметили в компании.

10 мая во время заседания Кабинета министров был одобрен проект закона Украины «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления». Законопроект, в частности, предусматривает введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

Законопроект, который приняло правительство, предусматривает, что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов. Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ. Этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с Нафтогазом и погасить просроченную задолженность.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития предоставит НАК "Нафтогаз Украины" кредит в размере 300 млн евро на закупку газа.