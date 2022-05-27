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Приватбанк выиграл суд за торговый центр в Днепре
09:24 27.05.2022 |
Государственный Приватбанк выиграл суд за право пользования и распоряжения ТЦ "Приозерный" в городе Днепр.
Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой на решение Центрального апелляционного хозяйственного суда, удовлетворившего апелляционную жалобу "Приватбанка" на решение судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области. Предыдущим решением государственному банку было запрещено пользоваться и распоряжаться своим недвижимым имуществом.
Также суд отказал ООО "Алонза" в удовлетворении заявления об обеспечении иска.
ТЦ "Приозерный" был предметом ипотеки по кредитным обязательствам ряда компаний, связанных с прежним топ-менеджментом Приватбанка, законно перешел в собственность банка в 2016 году до национализации.
Связанная с бывшими владельцами банка компания "Алонза" при имеющейся задолженности за аренду ТЦ "Приозерный" в размере более 23 млн грн вместо выплаты долга через суд требовала запретить банку расторжения договора аренды или передачу части имущества в аренду другим лицам.
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