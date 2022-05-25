Суд окончательно забрал у Фирташа Запорожский титано-магниевый комбинат - САП

Кассационный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Запорожской области и постановление Центрального апелляционного хозяйственного, согласно которым целостный имущественный комплекс Запорожского титано-магниевого комбината возвращен в собственность государства.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), суд высшей инстанции принял соответствующее решение 23 мая.

"Таким образом суд согласился с доводами прокурора и представителя Фонда государственного имущества как истца, которые были приведены в ходе судебного разбирательства, и отказал в удовлетворении кассационной жалобы компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр)", - отмечается в сообщении.

САП отмечает, что решение Кассационного хозяйственного суда является окончательным - имущественный комплекс возвращен в собственность государства.

Как сообщалось, 30 ноября 2021 Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение суда первой инстанции о возвращении Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства. В Фонде госимущества обещали выполнить это решение суда в ближайшее время.

В частности, суд подтвердил выводы следствия, что Tolexis Trading Limited после получения в 2013 году доли вновь ООО "ЗМТК" не выполнила взятых на себя обязательств по обеспечению $110 млн инвестиций в модернизацию предприятия в течение 2013-2015 годов.

Кроме того, в суде было доказано, что предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, несмотря на то что доля государства в ООО "ЗТМК" составляла 51%. В то же время, этим менеджментом было растрачено привлечено $110 млн на погашение ранее созданных задолженностей ООО "ЗТМК" за энергоносители перед кредиторами, связанными с Group DF. Позже эти средства были выведены на счета офшорных фирм. На модернизацию предприятия было направлено только 20 млн грн.

Директором ООО "ЗТМК" с 2010 года был Владимир Сивак. До этого Сивак занимал должность заместителя председателя правления - коммерческого директора крупнейшего производителя кальцинированной соды в Украине - "Крымского содового завода", подконтрольного Group DF Дмитрию Фирташу.

НАБУ задержало Владимира Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Однако Заводской суд Запорожской области в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу Владимира Сивака о растрате 492 млн грн. В январе 2021 г. решением Апелляционной палаты ВАКС приговор суда первой инстанции оставлен без изменений, однако Верховный Суд в начале ноября отменил оправдательный приговор и направил дело на новое апелляционное рассмотрение.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.