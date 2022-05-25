Холдинг Новинского сообщил о потере половины бизнеса из-за войны

Война нанесла значительный ущерб всем основным бизнесам "Смарт-Холдинга" - одного из крупнейших в Украине: суммарное падение производства в металлургии, агро- и добыче газа превышает 50%, однако компания жива и в будущем займется восстановлением, заявила генеральный директор "Смарт-Холдинга" Юлия Кирьянова.

"По всему портфелю (бизнесов "Смарт-Холдинга") мы видим снижение более чем на 50%. Однако есть и хорошая новость - мы живы. Говоря это, я имею ввиду не только то, что мы каждый день продолжаем бороться всем нашим коллективом и двигаться вперед, а и то, что мы смотрим в будущее", - заявила она на дискуссии "Дух стойкости: украинские голоса", проходящего в эти дни в Давосе Всемирного экономического форума.

"Когда ты перестаешь думать о будущем, ты умираешь. И враг хочет, чтобы мы умерли. Но мы живы!" - подчеркнула Кирьянова.

Она уточнила, что в 2021 году горно-металлургический комплекс произвел 23,5 млн тонн стальной продукции и железной руды, 80% которой было экспортировано, а теперь оно упало до 8 с чем-то млн, 6 млн из которых будет экспортировано.

Гендиректор "Смарт-Холдинга" напомнила, что компания владеет долей в "Метинвесте", на два меткомбината которых в Мариуполе ("Азовсталь" и ММК им.Ильича) приходилось 53% производства стали, но теперь они разрушены.

По ее словам, в производстве железной руды проблема в блокировании экспортных каналов, из-за чего "Мектинвест" не наращивает добычу, чтобы иметь возможность экспортировать т что добывает.

В отношении агросектора Кирьянова спрогнозировала, что производство основных украинских экспортных культур - кукурузы и пшеницы - может сократиться соответственно на 54% и 35%. Она добавила, что агрохолдинг HarvEast из активов группы, входящий в десятку крупнейших в Украине, потерял из-за войны 68% пахотных земель.

В отношении газа она сообщила о падении добычи на 22%, а позже добавила в общении с журналистам, что более 90% месторождений на Востоке Украины и 60% запасов находятся под прямой угрозой авиаударов. "Поэтому можно ожидать, что в этом году добыча может снизиться на 17% - до 16 млрд кубометров", - дала гендиректор "Смарт-Холдинг" прогноз для всей украинской газодобычи.

"Мы, как Алиса в стране чудес, должны бежать быстрее, чтобы оставаться на месте. И это видно по показателям украинской экономики. Последствия войны беспрецедентны. Если оглянуться на 2014 год, то тогда мы не испытывали такого большого давления на все отрасли в стран", - заявила она во время дискуссии.

Кирьянова вспомнила все трудности, которые в последнее время пережил украинский бизнес, в том числе экономический кризис 2008 года, начало войны 2014 года и пандемию 2020 года. Но последствия войны, по ее словам, привели к ситуации, которую украинский бизнес еще не переживал.

В то же время в беседе с журналистами после панельной дискуссии гендиректор "Смарт-Холдинга" сказала, что сохраняет оптимизм в отношении будущего металлургической отрасли. По ее словам, будет восстановлено то, что было разрушено: "Мы будем строить новые объекты, максимально эффективные и экологически чистые, с использованием лучших отраслевых практик и технологий, принимая во внимание, что декарбонизация будет одним из наших руководящих принципов".

По ее словам, в целом "Смарт-Холдинг" с оптимизмом смотрит в будущее.

Панельная дискуссия проходила сразу после специального обращения к участникам ВЭФ президента Украины Владимира Зеленского. В ней также принимали участие первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, народный депутат Украины Евгения Кравчук и Ульяна Автономова из Kyiv Hub.

"Смарт Холдинг" - одна из крупнейших инвестиционных групп Украины. Предприятия группы инвестируют в активы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, сельского хозяйства, судостроения, недвижимости и энергетики. Стратегия холдинга направлена на эффективное управление диверсифицированным портфелем инвестиций с целью увеличения его стоимости в долгосрочной перспективе.

Smart Holding (Cyprus) LTD - топ-холдинговая компания группы, которая создана и действует по законодательству Кипра. Ее бенефициаром является народный депутат Вадим Новинский.