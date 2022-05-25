Иск ПриватБанка к экс-владельцам вырос до $4,5 млрд в связи с переносом слушания в Лондоне на июнь-2023

Иск государственного ПриватБанка (Киев) к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову увеличится почти до $4,5 млрд в связи с переносом слушания по существу в Высоком суде Лондона на июнь 2023 года, сообщила пресс-служба банка в вторник.

"Тем временем проценты на сумму иска продолжают начисляться в размере около $500 тыс. ежедневно, что увеличит сумму иска почти до $4,5 млрд и судебный приказ о всемирном аресте активов ответчиков остается в силе", – говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что 28 марта 2022 года состоялся первый день предварительного слушания перед слушанием по существу в Высоком суде Лондона, целью которого было обеспечение того, что иск будет рассматриваться во время слушания по существу наиболее эффективным образом.

Указывается, что главным предметом для рассмотрения английским судом была попытка ответчиков заявить о переносе слушания по существу, которое должно было начаться в июне 2022 года, в связи с войной в Украине, которое английский суд удовлетворил.

Как сообщалось, национализированный в декабре 2016 год ПриватБанк спустя год подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также предположительно связанных с ними шести британских компаний, и добился предписания суда о всемирном аресте их активов на сумму свыше $2,5 млрд.

Однако Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции этот иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. Банк обжаловал это решение, и апелляционный суд Англии и Уэльса 15 октября 2019 года стал на его сторону. Предписание суда о всемирном аресте активов осталось в силе до вынесения судебного решения по сути.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд (а с учетом процентов – $3 млрд), как заявлено в исковых требованиях. Коломойский и Боголюбов пытались обжаловать это решение в Верховном суде.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.