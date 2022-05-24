Товарооборот сети «Эпицентр» в апреле вырос на 18%

Общий товарооборот сети "Эпицентр" в апреле 2022 года вырос на 18% по сравнению с мартом, но упал почти на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили в пресс-службе компании агентству "Интерфакс-Украина".

При этом отмечается, что российская агрессия внесла коррективы в жизнь каждого украинца, потребительские потребности и приоритеты. Если в мирное время в сети "Эпицентр" больше всего покупали керамическую плитку, ламинат, краски, бытовую химию и посуду, то с началом войны значительно вырос спрос на канистры, миниэлектростанции, бензогенераторы, матрасы, спальные мешки, горелки, газовые баллоны.

По данным директора направления "Сад. Огород" сети "Эпицентр" Светланы Лисанти, наибольший прирост отмечен в реализации спальных мешков (+616%), карематов (+344%), газовых баллонов (+343%), горелок и плиток (+270%), почти втрое увеличились продажи продуктов питания. Также выросли продажи лекарств и товарной категории military. Убегая от войны, люди не успевали забирать из дома детские товары, поэтому спросом пользовались игрушки, детская мебель и коляски, пояснила Лисанти.

"С наступлением садового сезона наблюдаем увеличение продаж семян, агрохимии, плодовых растений, садовой техники, инвентаря. Люди понимают, что из-за войны урожай в целом по стране будет ниже, поэтому рассчитывают на собственные огороды и приусадебные участки. Также большим спросом в течение всего периода войны пользуются товары для кошек (+66%) и собак (+118%). В тех регионах, где восстанавливается мирная жизнь, постепенно рост демонстрируют товары для отдыха", - сообщила она.

По словам эксперта, из-за повреждения или полного уничтожения части украинских производств есть определенные проблемы с поставкой стратегических товаров, поэтому приходится искать новых поставщиков и переориентироваться на импорт из Турции, Нидерландов, Польши и других стран.

Основная торговля сети была сосредоточена на западе Украины: во Львове, Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске. Но и в центре, и на юге страны торговые центры работали и снабжали покупателей необходимыми товарами.

Что касается онлайн-покупок, то еще до начала войны отмечался повышенный интерес к товарам категории military, автотоварам, средствам личной гигиены. С началом военной агрессии наибольшим спросом пользовался корм для животных, канистры, сумки и переноски для домашних животных, газовые баллоны, карематы, надувные матрасы, электрочайники, детские смеси, мука. В апреле ситуация несколько изменилась. Помимо товаров первой необходимости и кормов для собак и кошек выросли продажи в категории "Сад. Огород", сковородок, форм для выпечки, светодиодных ламп. Растут продажи плитки, керамогранита и кроссовок.

В настоящее время в "Эпицентре" прогнозируют повышенный запрос на товары строительной группы, чтобы обеспечить потребности других компаний и населения. Для восстановления поврежденных домов по окончании войны больше всего потребуются газобетонный блок, кирпич, гипсокартон, утеплитель, сухие строительные смеси, кровля, окна и оконные рамы, электротехническое оборудование, уверены в компании.

"К сожалению, в Украине может возникнуть дефицит некоторых строительных материалов, что связано с уничтожением или захватом отдельных производств внутри страны и нарушением привычных цепочек поставок. Например, уже сейчас ощущается дефицит импортируемого утеплителя и гипсокартона, производство которого было сосредоточено в Донецкой области", - сообщил руководитель строительного направления компании Сергей Будников.

В "Эпицентре" отметили, что во избежание возможного дефицита сеть уже сейчас ищет возможности для диверсификации поставок необходимых товаров и материалов из Европы, в том числе из Польши, Венгрии, Нидерландов, Турции и других стран.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на 24 февраля 2022 года сеть насчитывает 80 ТЦ "Эпицентр" и гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

За время российско-украинской войны полностью уничтожены три торговых центра в Чернигове, Буче, Мариуполе. Частично повреждены еще два торговых центра. На временно оккупированных территориях остаются еще три ТЦ. В зонах, где ведутся активные боевые действия, находятся пять торговых объектов компании, которые сейчас не работают.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

