Эпицентр убрал с продажи продукцию Группы Венето из-за скандала с бронежилетами

Сеть Эпицентр снимает с продаж всю продукцию компании Группа Венето, которая имеет признаки товара военного назначения, в связи с распространением информации о возможной причастности Группы Венето к схеме хищения гуманитарной помощи для украинских военных. Об этом говорится в пресс-релизе Эпицентра, имеющимся в распоряжении LIGA.net.

Эпицентр прекращает все отношения с контрагентом до завершения результатов расследования компетентных органов, говорится в сообщении.

В случае доказательства правоохранителями вины поставщика Эпицентр планирует подать судебный иск против Группы Венето о компенсации материальных и репутационных потерь.

В Эпицентре напоминают, что в середине апреля этого года сеть подписала договор на поставку бронежилетов производства Группа Венето. Поставщик предоставил компании все необходимые документы на товары: товарные накладные, сертификаты испытаний и качества.

17 мая от активистов поступило обращение в СБУ с просьбой проверить вышеупомянутые бронежилеты, т.к. они похожи на те, что были в гуманитарной помощи для ВСУ.

Бронежелеты были изъяты из продажи из нескольких торговых центров сети Эпицентр.

Венето - известный производитель матрасов и мебели. Владельцы компании - Светлана и Юрий Бродские, жена и сын бизнесмена и владельца издания Обозреватель Михаила Бродского.

С начала войны компания перенастроила мощности под производство важных для армии товаров, объясняет Венето на своей Facebook-странице. В этом сообщении говорится, что Группа верит в непричастность сотрудников к продаже волонтерской помощи и уже начала внутреннее расследование.