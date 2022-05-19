«Авиалинии Антонова» переехали в Германию

Самолеты воздушного флота ГП "Антонов" временно базируются в аэропорту Лейпцига, Германия. Об этом говорится в сообщении ГП "Антонов" в социальной сети Facebook от 17 мая.

"В связи с невозможностью выполнения международных авиарейсов из Украины пять самолетов типа Ан-124-100 "Руслан" временно базируются в аэропорту Лейпцига. Там организована работа филиала авиатранспортного подразделения (АТП) ГП "Антонов", известного в мире как авиакомпания "Авиалинии "Антонов", и обустроена база для технического обслуживания указанных воздушных судов", - сказано в заявлении.

Временный переезд позволил предприятию продолжить выполнение коммерческих и государственных заказов по перевозке сверхтяжелых и крупногабаритных грузов, а также сохранить позиции лидера в этой нише мирового рынка: "После победы над рашистскими оккупантами и проведения комплекса работ по восстановлению работоспособности аэропорта "Киев-Антонов-2" он станет базовым для флота "Русланов" авиакомпании "Авиалинии "Антонов", - отмечено в заявлении.

