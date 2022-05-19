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«Арселор Миттал Кривой Рог» оптимизирует структуру управления в условиях военного времени
10:16 19.05.2022 |
Горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" (Днепропетровская область) оптимизирует структуру управления для преодоления вызовов военного времени.
Об этом говорится в сообщении комбината, передают Українськi Новини.
"Сегодня "Арселор Миттал Кривой Рог" объявил о реорганизации департаментов безопасности и закупок, а также о том, что два топ-менеджера покидают компанию. Руководитель службы безопасности Дмитрий Соболев принял решение присоединиться к Вооруженным силам Украины. На своей ключевой должности в "Арселор Миттал Кривой Рог" он проработал 2,5 года. Отдел безопасности будет теперь подчиняться заместителю генерального директора по административным вопросам Артему Филипьеву, за исключением подразделения экономической безопасности, которое переходит под управление финансового директора Сергея Пличко", - говорится в нем.
Кроме того, в рамках реорганизации отдел снабжения соединен с финансовым отделом и теперь будет подчиняться Пличко. "Бикрам Джит Сингх Вирды покидает компанию после более чем трех лет. Он руководил закупками материалов, оборудования и услуг в период интенсивного роста и модернизации производства", - говорится в сообщении.
В настоящее время комбинат работает над восстановлением производства стали, в частности работает одна из четырех доменных печей.
"Горный департамент и коксохимическое производство работают на пониженной мощности. Компания полностью перестроила свои цепочки поставки и обновила бизнес-модель, чтобы обеспечить продажи даже при недостатке стратегического сырья. "Арселор Миттал Кривой Рог" сохранил все рабочие места и выплату заработной платы всем работникам. Боевые действия ведутся примерно в 50 км к югу от Кривого Рога", - отмечает комбинат.
12 апреля "Арселор Миттал Кривой Рог" частично возобновил производство.
3 марта международный холдинг Arcelor Mittal решил приостановить производство стали на "Арселор Миттал Кривой Рог" для обеспечения безопасности сотрудников и активов.
В октябре 2020 года "Арселор Миттал Кривой Рог" начал строительство новой фабрики окомкования с инвестициями более 250 млн долларов.
95,1283% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Arcelor Mittal.
"Арселор Миттал Кривой Рог" является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.
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