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Укрзализныця запускает электропоезд Skoda на рейс из Чернигова в Киев и удлиняет маршрут другого поезда на этом маршруте до Винницы
09:44 19.05.2022 |
АО "Укрзализныця" (УЗ) с 19 мая запускает электропоезд Skoda на маршруте Чернигов - Киев - Чернигов и удлиняет маршрут другого поезда сообщением Чернигов - Киев до Винницы.
Как сообщает УЗ в Телеграм-канале во вторник, региональный поезд №708/707 Киев - Чернигов будет отправляться из Киева в 9:26, прибытие в Чернигов планируется в 12:35. Обратно, из Чернигова, поезд №710/709 будет выезжать в 13:00, прибытие в Киев - 16:17. Они будут курсировать ежедневно, кроме вторников.
Поезд №702/701 Винница - Чернигов будет отправляться из Винницы в 13:27 и прибывать в Чернигов в 20:21. Он будет курсировать ежедневно.
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