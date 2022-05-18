НБУ рассматривает документы о покупке банком «Кредит Днепр» Первого инвестиционного банка

Национальный банк Украины (НБУ) получил от банка "Кредит Днепр" пакет документов для приобретения Первого инвестиционного банка (PINbank, Киев), принадлежащий гражданину России Евгению Гинеру (88,89% акций) и рассматривает эти клиенты в рамках установленных процедур, сообщила пресс-служба регулятора агентству "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, несмотря на остановку сроков рассмотрения пакетов документов НБУ продолжает их рассмотрение, насколько это возможно в текущих условиях для обеспечения непрерывности лицензионных и регистрационных процессов.

Как сообщалось, распоряжением государственного уполномоченного от 23 ноября 2021 года начато дело о концентрации в виде приобретения Банком "Кредит Днепр" Первого инвестиционного банка, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

По данным Национального банка Украины (НБУ), на 25 июня 2021 года акционерами PINbankа также являлся Александр Шандрук с долей акций 9,51%.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. На 1 января 2021 года по данным Нацбанка Украины единственным акционером банка был Александр Ярославкий.

Согласно данным НБУ, на 1 марта 2022 года по размеру общих активов банк "Кредит Днепр" занимал 24-е место (26,538 млрд грн), а PINbank – 42-е место (3,608 млрд грн) среди 69 действовавший в стране банков.