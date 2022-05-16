НКЦБФР остановила лицензию Украинской межбанковской валютной биржи

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение остановить действие лицензии на производство деятельности по организации торговли продукцией на товарных биржах ЧАО «Украинская межбанковская валютная биржа» до даты окончания действия военного положения.

Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.

По имеющейся у регулятора информации, лица, связанные с конечными бенефициарными владельцами биржи и ее правлением, вели деятельность, на которую не имели соответствующей лицензии.

Комиссия останавливает лицензию для проведения проверки указанных фактов, поскольку они могут оказать негативное влияние на работу товарных рынков.

Теперь в Украине остаются две лицензированные НКЦБФР товарные биржи - Украинская энергетическая биржа и Украинская универсальная биржа.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре прошлого года НКЦБФР выдала товарную лицензию Украинской межбанковской валютной бирже.