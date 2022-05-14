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Укрзализныця фиксирует рост грузовых перевозок
22:59 13.05.2022 |
АО "Укрзализныця" фиксирует постепенный рост грузовых перевозок: в первые дни войны железная дорога перевозила 150 тыс. тонн в сутки, с начала мая - 300-310 тыс. тонн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
"До войны Укрзализныця грузила в среднем 700 тыс. тонн грузов в сутки. В первые дни войны этот показатель упал до 150 тыс. тонн. Уже в марте удалось ежесуточно грузить 250 тыс. тонн, в апреле - 295 тыс. тонн, а с начала мая - 300-310 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
Наибольший рост фиксируется в перевозке зерна - плюс 86%. Кроме того, вдвое выросли показатели перевозок строительных материалов. При этом "Укрзалізниця" прилагает максимум усилий, чтобы переориентировать экспорт в ЕС и Бессарабию.
"Украинская железная дорога готова к переориентации перевозок из портов юга Украины в западные переходы со странами ЕС. К сожалению, соседние страны не были готовы к таким объемам, но работа продолжается, и объемы будут увеличиваться", - прокомментировал председатель правления компании Александр Камышин.
Как сообщалось, акционерное общество "Укрзализныця" в апреле перевезло около 3,5 млн. тонн грузов через западные границы.
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