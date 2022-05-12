Нафтогаз автоматически продлевает цену газа для населения 7,96 грн/куб.м

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" автоматически продлевает договора с 2,2 млн украинских домохозяйств и сохраняет для населения прежнюю цену на газ 7,96 грн/куб.м (с НДС), сообщила компания в телеграмм-канале в четверг.

"Напомним, что мы предлагаем одну из наиболее выгодных цен на газ среди поставщиков на рынке", - отметили в "Нафтогазе".

Подать заявку на присоединение к ГК "Нафтогаз Украины" новым клиентам можно несколькими удобными способами: заполнить заявку на сайте компании https://gas.ua/ru/home/join), через приложение "Приват24", в отделениях "Новой почты" или в отделениях банков ПУМБ и Ощадбанк в регионах, где не ведутся активные боевые действия.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины сохранил до 30 сентября 2022 года действующие цены на газ для населения на уровне годовых базовых предложений поставщиков и обязал поставщика последней надежды (ППН) обеспечивать газом важных для обороноспособности небытовых потребителей по цене 32 тыс. грн/тыс. куб. м.

Постановление об утверждении обновленного положения о спецобязательствах на рынке природного газа (ПСО) №489 от 29 апреля 2022года обнародовано на урядовом портале и вступило в силу с 1 мая этого года.