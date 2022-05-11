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ПриватБанк присоединился к торгам на Украинской бирже
13:17 11.05.2022 |
Фондовый рынок, Банки и банковские технологии, Новости компаний
Крупнейший в стране государственный ПриватБанк (Киев) с 11 мая стал участником торгов на рынке ценных бумаг "Украинской биржи" (УБ, Киев), говорится в сообщении биржи на ее сайте.
Как пояснил директор по развитию УБ Алексей Сухоруков, в настоящее время ПриватБанк, как и все другие участники биржи, может торговать только военными облигациями.
Ранее сообщалось, что объем торгов военными облигациями на "Украинской бирже" резко вырос с начала мая благодаря интернет-торговле и запуску monobank-ом очень простой процедуры покупки ОВГЗ. В результате за первую декаду месяца оборот составил 510,92 млн грн по сравнению с 57,22 млн грн за весь апрель, а число сделок выросло с 3,55 тыс. до 45,9 тыс. В частности, 10 мая объем продаж составил 35,18 млн грн по результатам 3,14 тыс. сделок.
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