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Витренко пригрозил «Газпрому» новым арбитражем, если не будет оплаты по контракту
12:55 11.05.2022 |
Глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко пригрозил российскому «Газпрому» новым арбитражем в случае неуплаты неиспользованных транзитных мощностей по контракту.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что подписанный с "Газпромом" в 2019 году контракт предусматривал условие "качай или платы", то есть российская сторона обязана платить не только мощности, через которые осуществляет физический транзит, но и неиспользованные, которые забронированы согласно контракту.
"Поэтому подавать газ для транзита - это право Газпрома решать. А вот платить, даже если не подаешь газ - это долг по контракту. Если не будет оплаты, то выглядит так, что должен быть новый арбитраж", - написал он.
В среду с 11:00 украинская газотранспортная система перестала принимать газ на транзит в ГИС "Сохрановка", через которую проходит треть транзита по Украине в ЕС, из-за действий российских оккупантов. ОГТСУ предложила перенести "Сохрановку" на точку "Суджа", которая находится на подконтрольной Украине территории, но в "Газпроме" это делать отказались.
На сегодняшний день через "Суджу" проходит 72 млн кубов газа на транзит в Европу. Согласно транзитному контракту, "Газпром" имеет 110 млн кубов в сутки забронированных мощностей.
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