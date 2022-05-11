Украина предложила «Газпрому» перенести транзит газа на другую точку соединения

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" предложил российскому "Газпрому" переместить часть транзита газа на точку соединения "Суджа". В НАК заявили, что не несут ответственности за транспортировку через оккупированные Россией территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщили в компании, "Газпрому" направлено официальное письмо, в котором российского монополиста предупредили о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Речь идет о невозможности транспортировки газа через захваченную российскими войсками ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию "Новопсков" в Луганской области. По этому маршруту прокачивается около трети общего объема транзита газа.

"Газпрому" было предложено перенести соответствующие объемы транзита на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории", - отметили в "Нафтогазе".

В компании подчеркнули, что переброска транзитного потока не потребует от "Газпрома" никаких доплат, а технические препятствия для такого шага тоже отсутствуют.

"Таким образом, Россия может сохранить транзит и выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами", - уточнили в НАК.

В "Нафтогазе" пояснили, что на сегодняшний день Украина может гарантировать безопасность транзита газа только на подконтрольной территории. По этой причине российской стороне предложено переместить необходимые объемы транзита на другую точку соединения.

Напомним, сегодня Оператор ГТС Украины заявил о прекращении транзита газа в Европу через ГИС "Сохановка". Как пояснили в компании, на оккупированных Россией территориях существует угроза несанкционированного отбора газа, вмешательство в технологические процессы транспортировки.