«Укрэнерго» выплатило первые проценты в сумме $28,4 млн по выпущенным в ноябре 2021г «зеленым» еврооблигациям

ЧАО "Укрэнерго" выплатило первые проценты в сумме $28,4 млн по своим "зеленым" еврооблигациям, сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

"Для нас одним из приоритетов во время войны остается исполнение международных обязательств. Владельцы ценных бумаг получили свои выплаты по графику, определенному условиями выпуска еврооблигаций, проведенному в ноябре 2021 года", – написал он в своем Facebook во вторник.

Кудрицкий отметил, что выпуск компанией еврооблигаций на сумму $825 млн был крупнейшим выпуском еврооблигаций украинских корпоративных эмитентов и первым выпуском ценных бумаг, являющихся одновременно инструментом для инвестиций в "зеленую" энергетику и устойчивое развитие.

"Сохранившаяся платежеспособность во время войны – это гарантия того, что в будущем мы получим достаточно инвестиций для восстановления украинской энергетической инфраструктуры", – подчеркнул он, добавив, что компания держит баланс энергосистемы в экстремальных условиях войны, но готова быстро вернуться к восстановлению и развитию после победы Украины.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" 3 ноября объявило об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $825 млн с доходностью 6,875%. Средства от выпуска еврооблигаций были направлены на оплату произведенной ВИЭ-генерацией электроэнергии.

В частности, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в облигации "Укрэнерго" $75 млн, объяснив свое участие в процессе гарантиями правительства Украины направить средства именно на погашение долгов перед ВИЭ-генераций, а также гарантиями выплат посредством тарифа системного оператора.