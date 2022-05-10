«Укрэнерго» выплатило первые проценты в сумме $28,4 млн по выпущенным в ноябре 2021г «зеленым» еврооблигациям

"Для нас одним из приоритетов во время войны остается исполнение международных обязательств. Владельцы ценных бумаг получили свои выплаты по графику, определенному условиями выпуска еврооблигаций, проведенному в ноябре 2021 года", – написал он в своем Facebook во вторник.
Кудрицкий отметил, что выпуск компанией еврооблигаций на сумму $825 млн был крупнейшим выпуском еврооблигаций украинских корпоративных эмитентов и первым выпуском ценных бумаг, являющихся одновременно инструментом для инвестиций в "зеленую" энергетику и устойчивое развитие.
"Сохранившаяся платежеспособность во время войны – это гарантия того, что в будущем мы получим достаточно инвестиций для восстановления украинской энергетической инфраструктуры", – подчеркнул он, добавив, что компания держит баланс энергосистемы в экстремальных условиях войны, но готова быстро вернуться к восстановлению и развитию после победы Украины.
Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" 3 ноября объявило об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $825 млн с доходностью 6,875%. Средства от выпуска еврооблигаций были направлены на оплату произведенной ВИЭ-генерацией электроэнергии.
В частности, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в облигации "Укрэнерго" $75 млн, объяснив свое участие в процессе гарантиями правительства Украины направить средства именно на погашение долгов перед ВИЭ-генераций, а также гарантиями выплат посредством тарифа системного оператора.