Укрзализныця временно ограничила продажу билетов через партнерские сервисы

АО "Укрзализныця" временно ограничило продажу билетов через партнерские серсивы. Возможность покупки билетов через сайт остается.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Из соображений безопасности временно ограничена продажа ж/д билетов через партнерские сервисы: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие", - говорится в сообщении.

При этом электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua. Билеты на поезда внутри Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чатботах Укрзализныци.

Отмечается, что ограничение онлайн продажи проездных документов является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн системы Укрзалізниці и гарантировать бесперебойность их работы.

Если при покупке билета онлайн-система зависнет - деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка напомнили в компании.

Как сообщалось, сервисы Укрзализныци регулярно подвергаются хакерским атакам со стороны российской федерации.