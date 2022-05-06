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Укрзализныця временно ограничила продажу билетов через партнерские сервисы
22:27 06.05.2022 |
АО "Укрзализныця" временно ограничило продажу билетов через партнерские серсивы. Возможность покупки билетов через сайт остается.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
"Из соображений безопасности временно ограничена продажа ж/д билетов через партнерские сервисы: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие", - говорится в сообщении.
При этом электронные проездные документы можно оформить через официальный сайт "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua. Билеты на поезда внутри Украины, а также на Киевскую кольцевую электричку доступны в чатботах Укрзализныци.
Отмечается, что ограничение онлайн продажи проездных документов является временным вынужденным шагом с целью обезопасить онлайн системы Укрзалізниці и гарантировать бесперебойность их работы.
Если при покупке билета онлайн-система зависнет - деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка напомнили в компании.
Как сообщалось, сервисы Укрзализныци регулярно подвергаются хакерским атакам со стороны российской федерации.
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