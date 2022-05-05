Через месяц Приватбанк закроет кредитные каникулы. Обязательные платежи вернут

ПриватБанк уже с 1 июня вернет обязательный платеж по всем кредитам. Соответственно, кредитные каникулы для клиентов банка закончатся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

До этой даты банк начислял только проценты по кредиту, но не требовал внесения обязательного платежа. Ставка при этом была снижена с 3,4% до 1,7% за март и апрель, сообщили в ПриватБанке.

"До 1 июня в ПриватБанке действуют кредитные каникулы. Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж. Банк за это не будет штрафовать, а будет списывать только процент за использование кредитных средств... С июня обязательный платеж вернется. А об условиях использования средств в июне мы уведомим отдельно.", - говорится в сообщении.