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Через месяц Приватбанк закроет кредитные каникулы. Обязательные платежи вернут
10:23 05.05.2022 |
ПриватБанк уже с 1 июня вернет обязательный платеж по всем кредитам. Соответственно, кредитные каникулы для клиентов банка закончатся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
До этой даты банк начислял только проценты по кредиту, но не требовал внесения обязательного платежа. Ставка при этом была снижена с 3,4% до 1,7% за март и апрель, сообщили в ПриватБанке.
"До 1 июня в ПриватБанке действуют кредитные каникулы. Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж. Банк за это не будет штрафовать, а будет списывать только процент за использование кредитных средств... С июня обязательный платеж вернется. А об условиях использования средств в июне мы уведомим отдельно.", - говорится в сообщении.
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