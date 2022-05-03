Платежная система Payoneer интегрировалась в Приват24

Платежная система Payoneer и государственный ПриватБанк (Киев) запустили интеграцию в мобильном приложении Приват24, сообщила пресс-служба банка в понедельник.

Согласно сообщению, интеграция дает возможность регистрироваться через Приват24, авторизоваться в сервисе Payoneer с банковского приложения, а также привязывать учётную запись и просмотр дебетовых транзакций через ПриватБанк.

Кроме того, пользователи смогут выводить средства с Payoneer на карты и счета физлиц и ФЛП и зачислять средства круглосуточно в режиме online для физлиц и с 8:00 до 20:00 по будням для ФЛП.

Интеграция также позволяет избежать комиссий банков-кореспондентов за SWIFT-платежи от Payoneer.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2022 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (571,578 млрд грн) среди 69 действовавших в стране банков.