Приватизация «Президент-Отеля» остановлена, от ФГИ корпоративные права переданы Госуправделами – постановление Кабмина





Полномочия по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале частного акционерного общества "Президент-Отель", переданы от Фонда государственного имущества (ФГИ) Государственному управлению делами.

Соответствующее распоряжение №320-р Кабинет министров принял 29 апреля 2022 года.

В постановлении также сообщается, что Фонд госимущества должен обеспечить прекращение приватизации ЧАО "Президент-Отель" и переоформить вместе с Госуправделами в установленном порядке корпоративные права государства в его уставном капитале.

Как сообщалось, в середине февраля 2022 года ООО "Конкорд Консалтинг" из группы компаний Concorde Capital, выступающее советником по приватизации ЧАО "Президент-Отель", определило его стартовую цену на уровне 390 млн грн. Партнерами Concorde Capital в независимой оценке объекта выступали Бюро Маркуса, Creston GCG, BDO Consulting, Redcliffe Partners и Cushman&Wakefield.

Ранее стартовую цену "Президент-Отеля" на приватизационном аукционе по данным UkraineInvest оценивали в $12 млн.

Как сообщалось, ФГИ планировал провести конкурс по приватизации "Президент-Отеля" в ноябре-2021 года, однако отложил продажу объекта.

Северный апелляционный хозсуд в ноябре 2021 года отказался удовлетворить апелляционные жалобы ФГИ и ЧАО "Президент-Отель" и оставил без изменений решение Хозсуда Киева от 11 августа 2021 года (по делу №910/787/21), а именно отказал в расторжении договора аренды с ООО "Строительная компания "Квадр", при этом удовлетворив иск "Квадра" к ЧАО "Президент-Отель" и установив с 1 июня 2020 года до отмены Кабмином карантина ежемесячный размер платы за пользование объектом аренды в размере 75% от размера месячной арендной платы.

"Президент-Отель" был передан в аренду ООО "Строительная компания "Квадр" в апреле 2009 года сроком на 25 лет.

В Госреестре юридических и физических лиц основным владельцем "Строительной компании "Квадр" числится кипрская "Фесанес Коммершл Лтд." (91%), конечным бенефициаром которой указаны киприотка Марина Савиддоу. Еще 9% принадлежит одесскому ООО "Л.А.Р.К.", бенефициаром которого является Борис Кауфман через ООО "Вертекс Юнайтед".

"Президент-Отель" (до 1998 года – гостиница "Интурист" – последний реализованный проект таких всесоюзных гостиниц) построен в 1990 году.

Четырехзвездочная гостиница на 374 номера (конференц-залы рассчитаны на 12-465 чел.), реконструкция которого проведена в 2006-2012 гг., является самостоятельной частью одноименного гостиничного комплекса.