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Кабмин предоставил портфельные гарантии банкам-кредиторам
08:12 02.05.2022 |
Правительство предоставило портфельные гарантии банкам-кредиторам для дальнейшей поддержки микро-, малого и среднего предпринимательства.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета Министров.
По результатам отбора банков-кредиторов на условиях, определенных Порядком предоставления государственных гарантий на портфельной основе, в 2022 году предоставляются государственные гарантии для обеспечения частичного исполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставленных субъектам хозяйствования микропредпринимательства, малого и/или среднего предпринимательства - резидентам Украины, в рамках определенных объемов.
Предельный объем государственных гарантий на портфельной основе составляет: "Укргазбанк" - 849 млн грн, "Ощадбанк" - 425 млн грн, банк "Грант" - 43 млн грн, банк "Пивденный" - 26 млн грн, банк "Украинский капитал" - 14 млн грн, "МетаБанк" - 13 млн грн, "Правэкс банк" - 8 млн грн, "Укрстройинвестбанк" - 8 млн грн, "Банк инвестиций и сбережений" - 7 млн грн, "А-Банк" - 7 млн грн.
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