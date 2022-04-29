«Хенкель» возобновляет работу двух заводов в Украине во Львовской и Киевской областях

Международная компания Хенкель объявила о возобновлении работы двух своих украинских заводов, где производятся строительные материалы и смеси известного бренда Ceresit.

"Первым возобновил деятельность завод во Львовской области, специализирующийся на производстве строительных смесей бренда Ceresit. Учитывая безопасность работы в регионе, работники завода могут вернуться к работе, так что украинские потребители и партнеры получат продукцию известных брендов Henkel украинского производства. Вскоре, учитывая текущую ситуацию, "Хенкель" также планирует восстановить деятельность завода компании в городе Вышгород в Киевской области", - сообщила компания.

Управление четырьмя украинскими заводами международной компании Henkel со штаб-квартирой в немецком Дюссельдорфе на территории Украины осуществляет национальное подразделение Хенкель Баутехник (Украина). Как отметили в компании, работа ее двух других заводов пока невозможна - они расположены на временно оккупированных российскими войсками территориях Украины в Харьковской и Херсонской областях.

В то же время, в украинском Хенкель сообщили, что именно локальный менеджмент принимает решение о возобновлении работы заводов, учитывая текущую военно-оперативную ситуацию, учитывая главный приоритет - безопасность работников. С первого дня войны и до последнего времени работа заводов была временно приостановлена из-за вторжения войск Российской Федерации в Украину.

Также компания сообщила о своей гуманитарной деятельности и помощи работникам в трудные времена. Хенкель - одна из немногих компаний, которая и в военное время остается островком стабильности для своих сотрудников и оказывает им всемерную поддержку.

"Для поддержки своих сотрудников и их семей в трудное военное время компания Henkel полностью сохранила выплату заработной платы, даже несмотря на временное приостановка производств и процессов. В первые дни войны компания Хенкель запустила программу солидарной помощи на сумму более 1 миллиона евро. Значительная часть поступила непосредственно более чем 600 сотрудникам в качестве экстренной финансовой помощи. Henkel также обеспечил безопасное жилье для своих сотрудников и их семей, вынужденных покинуть Украину", - рассказали в компании.

До настоящего времени пакет гуманитарных проектов Henkel для Украины - помощь волонтерским движениям, гражданским украинцам и общинам, пострадавшим от войны - превысила 5 миллионов евро. Программы солидарной помощи включают в себя пожертвование продукции общинам, волонтерам и медицинским учреждениям, прибежищем для беженцев и вынужденных переселенцев, Хенкель реализует гуманитарные проекты совместно с Международным обществом Красного креста и своим долгосрочным социальным партнером Henkel "Habitat for Humanity". В одном из западных регионов Украины в первые дни войны корпоративные волонтеры Хенкель на базе административного сооружения компании создали и обеспечили всем необходимым временное убежище для беженцев.

Henkel хорошо известна в Украине и мире своими мощными популярными брендами продукции для строительства, ремонта, красоты, гигиены и ухода за домом - Ceresit , Schwarzkopf, Fa, Syoss, Persil, Rex , Bref и другие.

С начала войны международная компания Henkel строго осудила нападение Российской Федерации на Украину и поддержала призыв международного сообщества относительно немедленного вывода российских войск с территории Украины. Впоследствии компания официально объявила о решении прекратить свою деятельность в РФ.

С первых дней войны украинские бизнесы "Хенкель" и корпоративные волонтеры вместе с широкой сетью партнеров реализуют пакет мер по поддержке украинцев, защите гражданской инфраструктуры.

В частности, продукцию гигиенического назначения брендов Henkel в Украине передали больницам и учреждениям для детей, волонтерским движениям и общественным объединениям, фондам и благотворительным организациям.

Компания "Хенкель Баутехник" (Украина), которая управляет четырьмя производственными площадками в Украине, направила свою продукцию, технику и материалы в помощь для защиты, поддержки и восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры. К примеру, в Вышгороде Киевской области компания передала фасовочные мешки и готовую продукцию со своего завода на сооружение защитного прикрытия для объектов гражданской инфраструктуры, среди которых и местная больница. Для организации гуманитарной помощи мирному населению украинские подразделения Henkel предоставили комплекты раций для оперативной связи, одежду, а также собственный грузовой транспорт, канистры и топливо для гражданской техники и машин, осуществляющих доставку гуманитарных грузов.