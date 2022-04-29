ПриватБанк из-за войны перенес свой дата-центр в Европу





ПриватБанк перенес свой дата-центр в Евросоюз, чтобы не допустить физического уничтожения дата-центров банка в Киеве и Днепре. Об этом рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик в ходе дискуссии Центра экономической стратегии, сообщает Forbes.

ПриватБанк работал над проектом последние 45 дней. С этим были связаны перебои в работе сервисов банка в последние недели, хотя банк не говорил об этом публично.

"Сейчас Приват полностью работает из Европы", - сказал Сульжик.

По словам заместителя главы НБУ Ярослава Матузки, банки давно поднимали вопрос более глубокого использования облачных технологий. "Теперь банки не зависят от критической инфраструктуры внутри страны", - отметил он.