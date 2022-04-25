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Приватбанк выиграл суд за здание офиса в Днепре
16:57 25.04.2022 |
Суд удовлетворил апелляционные жалобы ПриватБанк и Днепропетровской областной прокуратуры и отказал в иске компании "Океанмаш", которая пыталась лишить Приватбанк права собственности на один из офисов в городе Днепр.
Об этом говорится в решении Центрального апелляционного хозяйственного суда (г. Днепр), сообщает пресс-служба банка.
"Это очень важная победа Приватбанка ценой 152 млн грн в апелляционном суде, решения которого набирают законную силу немедленно после провозглашения, что будет иметь значение для многих подобных судебных споров, связанных с бывшими собственниками и экс-топ-менеджментом банка", - заявил руководитель направления ПриватБанка по судебному практики и банкротства Олег Лазовский.
Напомним, 26 ноября 2020 года суд первой инстанции удовлетворил исковые требования компании, которая претендовала на перешедшее в собственность банка в августе 2016 года офисное помещение, за три месяца до национализации ПриватБанка, в результате обращения взыскания на ипотечное имущество с целью погашения задолженности по кредиту лица, связанного с бывшими собственниками банка.
Как было установлено Генеральной прокуратурой в ходе досудебного следствия в 2017 году, бывшим руководством ПриватБанка при привлечении от Национального банка кредитов рефинансирования предоставлялись кредиты на нерыночных и заранее невыгодных для банка условиях, связанных с ним компаниям.
НП ООО "Океанмаш" выступало имущественным поручителем по кредиту связанных лиц.
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