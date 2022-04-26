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Южноукраинскую АЭС переименовали после обращения языкового омбудсмена
12:56 25.04.2022 |
Как передает Укринформ, об этом языковой омбудсмен сообщил в Фейсбуке.
"На один російськомовний покруч менше! Після мого звернення наша атомна електростанція нарешті стала Південноукраїнською", - заявив Кремінь.
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