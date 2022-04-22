Финансовые новости
- |
- 22.04.22
- |
- 10:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Альфа-банк Украина выбрал «управителя» для акций Фридмана и других российских владельцев
09:18 22.04.2022 |
Альфа-банк согласовал с Национальным банком кандидатуру доверенного лица, которому будет полностью передано право голоса по долям подсанкционных акционеров. Им станет болгарский экономист Симеон Дянков, сообщила пресс-служба банка.
Дянкову будет передано право голоса по акциям акционеров, чья репутация признана небезупречной. По согласованию с НБУ, полномочия доверенного лица включат участие в общем собрании и рассмотрении отчета наблюдательного совета банка.
Четверо крупнейших акционеров Альфа-банка - Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен - попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину.
Симеон Дянков - болгарский экономист и государственный деятель. Занимал должность министра финансов и был вице-премьером правительства Болгарии с июля 2009 по март 2013 года. В настоящее время занимает должности исполнительного директора Группы по финансовым рынкам Лондонской школы экономики и технического советника Европейской комиссии. 19 лет работал во Всемирном банке (занимался странами с переходными экономиками), а также являлся председателем наблюдательного совета Европейского банка реконструкции и развития. Опубликовал более 70 научных статей, получил докторскую степень по экономике в Мичиганском университете (США).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден объявил о выделении еще 800 млн долларов на военную помощь Украине
|Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая
|Министры финансов стран G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Альфа-банк Украина выбрал «управителя» для акций Фридмана и других российских владельцев
|Украинский производитель минеральной воды Voda UA планирует существенно увеличить экспорт своей продукции
|ПриватБанк в I квартале получил 3,7 млрд грн прибыли благодаря результатам довоенных месяцев
|Corum ищет варианты диверсификации производства на предприятиях Западной Украины и Европы
|Auchan запустил прямой импорт в Украину из стран ЕС
|Российские военные нанесли ущерб Запорожской АЭС на 18,3 миллиарда
Это интересно
|TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне
|SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО
|Audi представила 5,5-метровый минивэн urbansphere
|Intel объявила о готовности к массовому производству квантовых процессоров на кремниевых кубитах
|Учёные нашли способ заряжать кардиостимуляторы и другие импланты с помощью ультразвука
|В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода
|Совет директоров Twitter ввёл защитные меры от враждебного поглощения сроком на один год