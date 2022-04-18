Украинский производитель минеральной воды Voda UA планирует существенно увеличить экспорт своей продукции

Компания AT Market (Киев), занимающаяся разливом карпатских высокогорных вод под ТМ Voda UA, «Горянка», «Карпатська джерельна високогирна», планирует наращивать экспортные поставки карпатских высокогорных вод под из-за значительного сокращения внутреннего рынка, вызванного военным вторжением страны-агрессора РФ в Украину.

О запуске проекта «Support Ukraine, buy Ukrainian» по продвижению украинских брендов за рубежом сообщил собственник и основатель группы компаний Дмитрий Никифоров агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

Согласно данным на сайте проекта, он создан, чтобы поощрить европейцев покупать украинские продукты для поддержки украинского бизнеса, который в свою очередь помогает украинским военным, волонтерам и гражданским организациям.

Так, с момента военного вторжения РФ Украину Voda UA уже выделила своей продукции на 3,5 млн грн для вооруженных сил Украины (ВСУ), волонтерских организаций, бомбоубежищ и других нуждающихся.

«Ни о каком бизнесе в России или с российским бизнесом в любом виде не может быть и речи», - подчеркнул Никифоров последствия российской агрессии в Украине.

По словам Никифорова, сейчас завод Voda UA в Ивано-Франковской области работает в штатном режиме, тогда как после начала войны испытывал проблемы с логистикой.

«Логистика была нарушена буквально две недели. Никто не хотел ехать в Киев, а сразу за Киевом стояли оккупанты и полстраны оказались отрезаны для доставки. Сейчас все работает в штатном режиме. Есть проблемы с расходными материалами у поставщиков. Например, гостомельский стекольный завод, где производится наша легендарная бутылка, пострадал достаточно сильно», - уточнил Никифоров.

При этом офис Voda UA в Киеве закрыт, а его сотрудники работают удаленно. Компания продолжает выплачивать сотрудникам офиса 75% от довоенной ставки заработной платы, в том числе тем, кто проходит службу в ВСУ.

Voda UA - группа компаний, занимающихся добычей карпатских высокогорных вод под торговыми марками Voda UA, «Горянка», «Карпатська джерельна високогирна». Собственником группы компаний является Дмитрий Никифоров.





