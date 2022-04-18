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Украинский производитель минеральной воды Voda UA планирует существенно увеличить экспорт своей продукции
15:49 18.04.2022 |
Компания AT Market (Киев), занимающаяся разливом карпатских высокогорных вод под ТМ Voda UA, «Горянка», «Карпатська джерельна високогирна», планирует наращивать экспортные поставки карпатских высокогорных вод под из-за значительного сокращения внутреннего рынка, вызванного военным вторжением страны-агрессора РФ в Украину.
О запуске проекта «Support Ukraine, buy Ukrainian» по продвижению украинских брендов за рубежом сообщил собственник и основатель группы компаний Дмитрий Никифоров агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.
Согласно данным на сайте проекта, он создан, чтобы поощрить европейцев покупать украинские продукты для поддержки украинского бизнеса, который в свою очередь помогает украинским военным, волонтерам и гражданским организациям.
Так, с момента военного вторжения РФ Украину Voda UA уже выделила своей продукции на 3,5 млн грн для вооруженных сил Украины (ВСУ), волонтерских организаций, бомбоубежищ и других нуждающихся.
«Ни о каком бизнесе в России или с российским бизнесом в любом виде не может быть и речи», - подчеркнул Никифоров последствия российской агрессии в Украине.
По словам Никифорова, сейчас завод Voda UA в Ивано-Франковской области работает в штатном режиме, тогда как после начала войны испытывал проблемы с логистикой.
«Логистика была нарушена буквально две недели. Никто не хотел ехать в Киев, а сразу за Киевом стояли оккупанты и полстраны оказались отрезаны для доставки. Сейчас все работает в штатном режиме. Есть проблемы с расходными материалами у поставщиков. Например, гостомельский стекольный завод, где производится наша легендарная бутылка, пострадал достаточно сильно», - уточнил Никифоров.
При этом офис Voda UA в Киеве закрыт, а его сотрудники работают удаленно. Компания продолжает выплачивать сотрудникам офиса 75% от довоенной ставки заработной платы, в том числе тем, кто проходит службу в ВСУ.
Voda UA - группа компаний, занимающихся добычей карпатских высокогорных вод под торговыми марками Voda UA, «Горянка», «Карпатська джерельна високогирна». Собственником группы компаний является Дмитрий Никифоров.
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