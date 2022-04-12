Corum ищет варианты диверсификации производства на предприятиях Западной Украины и Европы

Машиностроительная Corum Group ("ДТЭК Энерго"), в состав которой входят заводы "Корум Дружковский машзавод" (Донецкая обл.) и "Корум "Свет шахтера" (Харьков), ищет варианты диверсификации производства продукции на предприятиях Западной Украины и Европы, сообщает компания на своей странице в Facebook.

В частности, Corum уже начала выпуск анкеров для крепления горных выработок на новой производственной площадке в Хмельницком.

"Это один из наших топовых продуктов, в прошлом году на заводе Corum в Дружковке мы изготовили более 12 тыс. штук ", - говорится в сообщении.

В компании агентству "Интерфакс-Украина" пока не предоставили подробностей планируемой диверсификации, отметив, что завод в Харькове сейчас не работает. Дружковский машзавод, согласно сообщению в Facebook, несмотря на обстрелы продолжал работать и отгружать технику шахтерам.

Corum Group - ведущий производитель горно-шахтного оборудования в Украине, входит в состав энергетической компании ДТЭК Энерго. Объединяет машиностроительные предприятия "Корум Свет шахтера", "Корум Дружковский машзавод", "Корум Шахтспецстрой" (Доброполье Донецкой обл.) и Corum Repair, а также зарубежные торговые компании и представительства.

Завод "Свет шахтера" - крупнейший производитель горно-шахтного оборудования в Украине. Специализация - проходческие комбайны, скребковые конвейеры, буропогрузочные машины, трансформаторные подстанции.

"Корум Дружковский машзавод" специализируется на изготовлении и модернизации механизированных крепей, выпуске оборудовании шахтного подъема, шахтного транспорта, шахтных вентиляторов

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля и производство электроэнергии из угля в структуре холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Как сообщалось, Министерство экономики Украины в понедельник сообщило о переезде из зоны активных боевых действий 40 предприятий по правительственной программе, из них 18 уже возобновили работу на новом месте, еще 299 в ближайшее время перенесут свои мощности.





